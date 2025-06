Lucas (Andy y Lucas) denuncia que le ofrecen droga ante su hijo por su nariz

El cantante Lucas, del dúo musical Andy y Lucas, ha denunciado que los resultados de la operación estética sobre su nariz, que tuvieron mal resultado por los fallos en su cuidado postoperatorio, están haciéndole pasar un momento duro.

El intérprete explica que está siendo objeto constante de especulaciones y comentarios por cómo luce su nariz en estos momentos. Su objetivo en estos momentos es someterse a una operación en octubre, aunque depende de los plazos de rehabilitación de su actual estado, puesto que debe esperar a la cicatrización para operarse.

Pero, hasta que llegue ese momento, el intérprete de Andy y Lucas está viviendo un auténtico calvario. Los comentarios que tiene que leer en redes sociales y las especulaciones en la prensa se suman a momentos desagradables en plena calle.

Droga ante su hijo en plena calle

El cantante ha explicado que uno de los momentos más desagradables que vivió fue ante su propio hijo y en plena calle. Después de recoger al pequeño del colegio, se encontró con dos personas en la barra de un bar con los que vivió un momento desafortunado.

Lucas, de Andy y Lucas, vive un calvario por el estado actual de su nariz COPE

"Iban un poco ya calentitos. Me reconocen, me saludan y uno se me acerca y me tira una bolsita de droga encima de la mesa delante del niño. Una locura. 'Que a ti tiene pinta de gustarte la fiesta'. Cogí y lo aparté de la mesa", ha explicado en declaraciones a la Cadena cope.

"Yo no sabía ni qué hacer. Si levantarme, si partirle la cara, si quedarme callado... Tal como está el patio conmigo...", reconocía durante la entrevista visiblemente molesto. Además, asegura que los hombres llegaron a decirle que "parecía más simpático en la televisión".

El cantante ya ha relatado en varias ocasiones los momentos que está viviendo con su nariz, incluyendo episodios muy desagradables. "La educación y los valores tienen que estar por encima de una nariz y de lo que sea. No me explico que una señora se te acerque y te diga algo fuera de lugar delante de sus hijos. Me derrumbo. ¿Cómo actúo? ¿Le digo algo? Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa", reconocía en 'El hormiguero'. "Al principio era aguantar la broma del gordito, ahora la nariz... ¿Nadie se fija en la música que hacemos? Hemos creado muchos singles que son historia viva", explicaba.