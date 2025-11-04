Los Replicantes
Lista Forbes 2025: ¿Quiénes son los cien más ricos de España?

Un año más, Forbes ha publicado su lista con las personas más ricas de España explicando cuánto tienen y por qué.

Lista Forbes 2025: ¿Quiénes son los cien más ricos de España?
Dinero Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

04 Noviembre 2025 14:29 (hace 7 horas)

La revista Forbes ha publicado una lista con los cien españoles más ricos de 2025, un ranking que lleva haciéndose desde hace más de una década y que "se ha convertido en un auténtico referente, un completo análisis del estado de la riqueza en nuestro país, desglosado por familias, regiones o tramos de edad", así lo explica la propia revista.

Vídeos Los Replicantes

El informe llega el 4 de noviembre y estudia cada detalle basándose "en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles", aclara Forbes. Como cada año, Amancio Ortega —fundador de Inditex— encabeza la lista.

El ranking que ofrece Forbes, además de aportar información sobre la persona y su patrimonio, presenta una leyenda en la que encontramos diferentes figuras que van junto al nombre del millonario: si aparece un cuadrado es que es una persona nueva en la lista, si tiene un círculo es que se mantiene en su puesto, si aparece un triángulo sube de posición y si encontramos un triángulo invertido es que la persona baja en la clasificación.

Los españoles más ricos

Un año más, Amancio Ortega es el número uno de la lista, pero a diferencia del año anterior, este su fortuna ha disminuido. El fundador de Inditex ha pasado de 120.200 millones a 109.900 millones de euros. El informe de Forbes argumenta que este descenso se debe a que la valoración en bolsa del grupo de moda ha caído algo más de un 8 %.

La número dos de la lista es Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega, también se mantiene al igual que años anteriores. Su patrimonio se ha visto reducido de 10.400 millones a 10.000 millones de euros. Es la mujer más rica de España y además de ser una de las acciones más importantes del grupo Inditex tiene otras propiedades e inversiones.

El tercero es Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, cuenta con 8.000 millones de euros y este año su patrimonio ha aumentado debido a la revalorización en bolsa de la empresa, también cuenta con más inversiones. El puesto número cuatro es para Juan Roig, presidente de Mercadona, 7.900 millones de euros es la cantidad de dinero que reúne y también ha aumentado su valor con respecto al año pasado.

En quinta posición tenemos a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 6.200 millones de euros. No solo aumenta este año su patrimonio, sino que sube de puesto en el ranking. Otros nombres importantes que continúan en la lista son: Tomás Olivo, propietario de galerías comerciales con 4.600 millones; Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, con 4.400 millones; María del Pino Calvo-Sotelo, presidente de la Fundación Rafael del Pino, con 4.200 millones; Miguel Fluxá Roselló, presidente ejecutivo del grupo Iberostar, con 3.300 millones; y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con 3.100 millones de euros.

