Noticias

La Unión Europea zanja el debate: la baliza V-16 será legal también fuera de España

La Comisión Europea aclara que España no vulnera la normativa comunitaria, ya que no existe una ley europea específica que regule las balizas V-16.

La Unión Europea zanja el debate: la baliza V-16 será legal también fuera de España
Baliza V-16 Foto: ChatGPT
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

06 Marzo 2026 11:13 (hace 9 horas)

Desde el pasado 1 de enero de 2026, la normativa española obliga a todos los vehículos a llevar la baliza V-16 conectada. Esta medida ha generado un intenso debate en las últimas semanas en el ámbito europeo.

Vídeos Los Replicantes

Algunos eurodiputados plantearon dudas sobre la posible incompatibilidad de esta obligación con el marco regulatorio de la Unión Europea. También se cuestionó el proceso de notificación utilizado por España para comunicar la medida a las instituciones europeas, llegando incluso a plantearse la posibilidad de que la baliza pudiera ser impugnada.

La medida fue aprobada por el Gobierno español mediante los Reales Decretos 159/2021 y 1030/2022, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger a los conductores en caso de accidente, evitando que deban salir del vehículo para señalizar una avería o incidente en la carretera.

Qué ha dicho la Comisión Europea al respecto

En este contexto, la Unión Europea se ha visto obligada a pronunciarse sobre la cuestión y ha aclarado que la baliza V-16 es legal y que no habrá ningún problema para utilizarla fuera de España.

La baliza V-16 ha llegado para quedarse en 2026
La baliza V-16 ha llegado para quedarse en 2026 ChatGPT

La Comisión Europea explica que España no infringe la legislación comunitaria, entre otras razones porque actualmente no existe una normativa europea que regule específicamente este tipo de dispositivos. De hecho, las autoridades españolas se han apoyado en la prerrogativa que concede el Convenio de Viena sobre la circulación vial, que permite a los Estados introducir nuevos dispositivos de señalización.

Además, desde Bruselas también se ha respondido a las dudas sobre el procedimiento de notificación de la medida. Según la Comisión, no era necesario aplicar el procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535, ya que la obligación de utilizar la baliza no supone una restricción a la libre circulación de mercancías o servicios dentro de la Unión Europea.

"Un campeón de la seguridad vial"

Además, la Comisión Europea ha llegado a elogiar la iniciativa española, reconociendo que la baliza V-16 es "un campeón de la seguridad vial".

De hecho, España se sitúa actualmente por debajo de la media europea en víctimas mortales por millón de habitantes, con 35 frente a las 44 que registra el conjunto de la Unión Europea.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

Alerta por la baliza V-16 de la DGT: el aviso de un experto a todos los conductores

Adiós baliza V-16: la DGT confirma los únicos conductores que se libran de colocarla

Adiós baliza V-16: la DGT confirma los únicos conductores que se libran de colocarla

Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Confirmado por la DGT: esto es lo que debe durar la batería de tu baliza V-16

Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

Qué es la baliza V-27: el complemento a la baliza V-16 que también implanta la DGT

Contenidos que te pueden interesar

Qué es la fragata Cristóbal Colón: el buque de guerra español ante la ofensiva de Irán

Qué es la fragata Cristóbal Colón: el buque de guerra español ante la ofensiva de Irán

¿Qué son los nitazenos? Algunos pueden ser hasta 40 veces más potentes que el fentanilo

¿Qué son los nitazenos? Algunos pueden ser hasta 40 veces más potentes que el fentanilo

Detenida Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura

Detenida Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Ventura

El cuadro de Pedro Sánchez desnudo que ha desatado la polémica

El cuadro de Pedro Sánchez desnudo que ha desatado la polémica

Qué sucederá en Extremadura si María Guardiola no logra la investidura: VOX niega su apoyo

Qué sucederá en Extremadura si María Guardiola no logra la investidura: VOX niega su apoyo

Luback: "La falta de humanidad que vivimos hoy está en todo, en lo pequeño y en lo grande"

Luback: "La falta de humanidad que vivimos hoy está en todo, en lo pequeño y en lo grande"

Adiós Repsol: corta la venta de carburante en estos casos por la guerra de Irán

Adiós Repsol: corta la venta de carburante en estos casos por la guerra de Irán

La presentadora turca Ece Üner alaba el papel de España en la guerra: "El lado correcto"

La presentadora turca Ece Üner alaba el papel de España en la guerra: "El lado correcto"