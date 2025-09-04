Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Caos en Renfe: una caída de los servidores provoca nuevos retrasos en AVE

Los trenes se encuentran detenidos en la estación de Chamartín a la espera de que Adif pueda solucionar los problemas técnicos.

Caos en Renfe: una caída de los servidores provoca nuevos retrasos en AVE
Un tren de AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

04 Septiembre 2025 13:02 (hace 2 horas)

Jornada de caos en Renfe. La caída de los servidores informáticos de Adif ha generado nuevos retrasos en el servicio de Alta Velocidad (AVE) durante la jornada de este jueves, 4 de septiembre. La incidencia está afectando a las rutas con origen y/o destino Madrid, que están paradas en la estación de Chamartín a la espera de restablecer el servicio.

Vídeos Los Replicantes

Los equipos informáticos se encuentran completamente caídos y, en estos momentos, el personal de Adif está trabajando mediante los servidores de respaldo para lograr restablecer el servicio de forma gradual a lo largo de la jornada.

En plena comparecencia de Óscar Puente

La caída del servicio se ha producido en un momento clave, puesto que en estos momentos el ministro de Transportes, Óscar Puente, está compareciendo en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las incidencias en el servicio ferroviario durante los últimos meses.

El ministro ha culpado de la situación ferroviaria al estado obsoleto de los trenes y ha restado responsabilidad a Adif. Puente ha indicado que es necesario renovar la flota de AVE, por lo que ha pronosticado otros dos años de incidencias hasta dar una solución estructural al problema.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  7. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  8. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
  9. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
  10. Sale a la luz la brutal revelación de la madre de Michu sobre su repentina muerte
Contenidos que te pueden interesar
Caos en Renfe: una caída de los servidores provoca nuevos retrasos en AVE

Caos en Renfe: una caída de los servidores provoca nuevos retrasos en AVE

Qué cáncer padece Antonia San Juan: así es el tumor de la actriz

Qué cáncer padece Antonia San Juan: así es el tumor de la actriz

El Corte Inglés inaugura este nuevo centro comercial en Madrid el 18 de septiembre

El Corte Inglés inaugura este nuevo centro comercial en Madrid el 18 de septiembre

Quién es Kim Ju-ae: así es la potencial heredera de Kim Jong-un en Corea del Norte

Quién es Kim Ju-ae: así es la potencial heredera de Kim Jong-un en Corea del Norte

¿Por qué un funicular en Lisboa ha descarrilado y chocado contra un edificio?

¿Por qué un funicular en Lisboa ha descarrilado y chocado contra un edificio?

Localizan los cuerpos de siete personas fallecidas en dos playas de Almería

Localizan los cuerpos de siete personas fallecidas en dos playas de Almería

Suspendido el final de la etapa de la Vuelta en Bilbao por las protestas por Palestina

Suspendido el final de la etapa de la Vuelta en Bilbao por las protestas por Palestina

Detenido por explotar una bomba de gran potencia en plena calle en Madrid

Detenido por explotar una bomba de gran potencia en plena calle en Madrid