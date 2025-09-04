Caos en Renfe: una caída de los servidores provoca nuevos retrasos en AVE

Jornada de caos en Renfe. La caída de los servidores informáticos de Adif ha generado nuevos retrasos en el servicio de Alta Velocidad (AVE) durante la jornada de este jueves, 4 de septiembre. La incidencia está afectando a las rutas con origen y/o destino Madrid, que están paradas en la estación de Chamartín a la espera de restablecer el servicio.

Los equipos informáticos se encuentran completamente caídos y, en estos momentos, el personal de Adif está trabajando mediante los servidores de respaldo para lograr restablecer el servicio de forma gradual a lo largo de la jornada.

En plena comparecencia de Óscar Puente

La caída del servicio se ha producido en un momento clave, puesto que en estos momentos el ministro de Transportes, Óscar Puente, está compareciendo en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las incidencias en el servicio ferroviario durante los últimos meses.

El ministro ha culpado de la situación ferroviaria al estado obsoleto de los trenes y ha restado responsabilidad a Adif. Puente ha indicado que es necesario renovar la flota de AVE, por lo que ha pronosticado otros dos años de incidencias hasta dar una solución estructural al problema.