La AEMET activa las alarmas: de una ola de calor a una futura DANA

La AEMET advierte de los cambios de tiempo para las siguientes jornadas: lluvias y vientos fuertes que azotarán España.

Paisaje lluvioso Foto: Envato elements
Andrea Torrente

21 Agosto 2025 14:52 (hace 8 horas)

La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) advierte de la llegaba de una DANA a España que se instalará durante este fin de semana. Después de dejar atrás la segunda ola de calor de este verano, toca prepararse para los cambios climatológicos que se avecinan en los próximos días. Es de vital importancia estar informados porque llegarán unos cielos lluviosos que azotarán en unas regiones con más fuerza que en otras.

Es esencial estar pendientes de las alertas que manda la AEMET para estar preparados ante lo que pueda suceder. Este verano está lleno de giros inesperados, después de batir récords con altas temperaturas, nos aguarda un final de verano donde se espera todo lo contrario; las lluvias van a acompañarnos en las jornadas próximas.

Los expertos de la AEMET avisan de los siguientes cambios

La web de la AEMET recoge: "Aún se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en las islas Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser fuertes en los litorales de Cataluña y especialmente en Mallorca".

También: "Se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del tercio norte peninsular, con probables lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio este, dejando chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional en la Comunidad Valencia e interiores del sureste".

La AEMET asegura que las alertas estarán activadas y avisa del descenso de las temperaturas, la racha de chubascos en algunas zonas del país. También advierte de los intervalos de viento en zonas como el noroeste peninsular y en Canarias, el cierzo en el Ebro y la tramontana en Menorca y Ampurdán.

Alerta AEMET: giro en el tiempo con tormentas y bajadas de temperaturas en España

Alerta de la AEMET: giro radical en el tiempo en España

Aviso AEMET: cuándo terminan las lluvias y llega un anticiclón con sol y calor

Alerta de AEMET por lluvias en Madrid: las zonas inundables con 25.000 personas en riesgo

Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Tensión Venezuela y EEUU: por qué Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos

La AEMET activa las alarmas: de una ola de calor a una futura DANA

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

