La AEMET activa las alarmas: de una ola de calor a una futura DANA

La Agencia Estatal de Metereología (AEMET) advierte de la llegaba de una DANA a España que se instalará durante este fin de semana. Después de dejar atrás la segunda ola de calor de este verano, toca prepararse para los cambios climatológicos que se avecinan en los próximos días. Es de vital importancia estar informados porque llegarán unos cielos lluviosos que azotarán en unas regiones con más fuerza que en otras.

Es esencial estar pendientes de las alertas que manda la AEMET para estar preparados ante lo que pueda suceder. Este verano está lleno de giros inesperados, después de batir récords con altas temperaturas, nos aguarda un final de verano donde se espera todo lo contrario; las lluvias van a acompañarnos en las jornadas próximas.

Los expertos de la AEMET avisan de los siguientes cambios

La web de la AEMET recoge: "Aún se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en las islas Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser fuertes en los litorales de Cataluña y especialmente en Mallorca".

⚠️???? AVISO ROJO | Lluvias intensas en el litoral cántabro.



Se han recogido más de 60 mm en una hora. El aviso está vigente hasta las 10:00 h. ¡Mucha precaución! pic.twitter.com/aHc9tCPyrL — AEMET (@AEMET_Esp) August 21, 2025

También: "Se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del tercio norte peninsular, con probables lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio este, dejando chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional en la Comunidad Valencia e interiores del sureste".

La AEMET asegura que las alertas estarán activadas y avisa del descenso de las temperaturas, la racha de chubascos en algunas zonas del país. También advierte de los intervalos de viento en zonas como el noroeste peninsular y en Canarias, el cierzo en el Ebro y la tramontana en Menorca y Ampurdán.