Los Replicantes
Buscar

Política

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno: orden de la Justicia

El magistrado Juan Carlos Peinado se ve obligado a cumplir la orden decretada desde la Audiencia Provincial.

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno: orden de la Justicia
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 11:08 (hace 5 horas)

Adiós al 'Caso Begoña' para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha desimputado Martín Aguirre por delito de malversación y cumple con la orden emitida desde la Audiencia Provincial, emitida el pasado 4 de diciembre.

Vídeos Los Replicantes

El escrito del juez Peinado señala que "visto el contenido" de la resolución de la Audiencia Provinciial, resulta "plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".

Con esta orden, se ordena finalmente el sobreseimiento de la causa que se mantenía abierta en el tribunal contra el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que el magistrado vinculó inicialmente con el 'caso Begoña', en referencia a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una orden de la Audiencia Provincial

El juez Peinado cumple así con la orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que apeló a la ausencia de indicios de participación de Martín Aguirre en un supuesto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez.

La Audiencia indicó entonces que todas las acusaciones en contra del delegado del Gobierno se basaban en "meras suposiciones", ya que no se aportaron indicios de que el entonces secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023 tuviese "función de control" de la actividad de Álvarez ni de que participase en ninguna irregularidad.

El juez ha dado ya cuenta del escrito de la Audiencia Provincial de Madrid y ha firmado un auto judicial, fechado este miércoles 17 de diciembre, en el que consta que está "acreditado" que el delegado del Gobierno "no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
El TS acusa a Peinado de "ausencia" de pruebas para imputar a Bolaños por Begoña Gómez

El TS acusa a Peinado de "ausencia" de pruebas para imputar a Bolaños por Begoña Gómez

El CGPJ investiga al juez Peinado por presuntas irregularidades en el caso Begoña

El CGPJ investiga al juez Peinado por presuntas irregularidades en el caso Begoña

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

Contenidos que te pueden interesar
Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Rompo este silencio tan desagradable"

Julia Medina y María León: "Para nosotras, el Benidorm Fest ya es un sueño cumplido"

Julia Medina y María León: "Para nosotras, el Benidorm Fest ya es un sueño cumplido"

Ya es oficial: conoce las 18 canciones participantes en Benidorm Fest 2026

Ya es oficial: conoce las 18 canciones participantes en Benidorm Fest 2026

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda el 31 de enero

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda el 31 de enero

Muere el influencer y modelo de Only Fans Lane V. Rogers a los 31 años

Muere el influencer y modelo de Only Fans Lane V. Rogers a los 31 años

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno: orden de la Justicia

El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno: orden de la Justicia

Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

Muere una mujer después de caerle una nevera en su casa de Santiago de Compostela

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027

Confirmado: el nuevo centro comercial que abre en pleno Madrid en 2027