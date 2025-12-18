El juez Peinado archiva el caso Begoña para el delegado del Gobierno: orden de la Justicia

Adiós al 'Caso Begoña' para el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha desimputado Martín Aguirre por delito de malversación y cumple con la orden emitida desde la Audiencia Provincial, emitida el pasado 4 de diciembre.

El escrito del juez Peinado señala que "visto el contenido" de la resolución de la Audiencia Provinciial, resulta "plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".

Con esta orden, se ordena finalmente el sobreseimiento de la causa que se mantenía abierta en el tribunal contra el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que el magistrado vinculó inicialmente con el 'caso Begoña', en referencia a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una orden de la Audiencia Provincial

El juez Peinado cumple así con la orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que apeló a la ausencia de indicios de participación de Martín Aguirre en un supuesto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez.

La Audiencia indicó entonces que todas las acusaciones en contra del delegado del Gobierno se basaban en "meras suposiciones", ya que no se aportaron indicios de que el entonces secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023 tuviese "función de control" de la actividad de Álvarez ni de que participase en ninguna irregularidad.

El juez ha dado ya cuenta del escrito de la Audiencia Provincial de Madrid y ha firmado un auto judicial, fechado este miércoles 17 de diciembre, en el que consta que está "acreditado" que el delegado del Gobierno "no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos".