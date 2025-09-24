El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda ante un jurado popular por la sospecha de delito de malversación de fondos públicos por un servicio privado que realizó Cristina Álvarez en beneficio de Begoña.

La celebración de este juicio con un jurado popular se justifica con un auto que ha presentado Peinado y tendrán que acudir por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos los tres funcionarios públicos implicados: Begoña Gómez, mujer del presidente; Cristina Álvarez, asesora de Begoña; y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid.

El juez Peinado no solo acusa a Begoña Gómez de malversación, sino también de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo profesional.

¿Qué significa todo esto?

El auto lo que implica es que la mujer del presidente todavía no iría a juicio, lo que supone que puede comunicar las diligencias y transformarlas en el procedimiento de jurado. Peinado ha citado a los tres este sábado 27 de septiembre a las 18.00 horas.

En estos procedimientos con jurado se concreta una imputación contra ellos y según el auto puede ser recurrido. La Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente resolver los recursos contra las decisiones del magistrado en lo relativo al caso de Begoña Gómez.