Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre acudirán el sábado 27 de septiembre a declarar ante un jurado popular.

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

24 Septiembre 2025 11:38 (hace 1 hora)

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda ante un jurado popular por la sospecha de delito de malversación de fondos públicos por un servicio privado que realizó Cristina Álvarez en beneficio de Begoña.

Vídeos Los Replicantes

La celebración de este juicio con un jurado popular se justifica con un auto que ha presentado Peinado y tendrán que acudir por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos los tres funcionarios públicos implicados: Begoña Gómez, mujer del presidente; Cristina Álvarez, asesora de Begoña; y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid.

El juez Peinado no solo acusa a Begoña Gómez de malversación, sino también de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo profesional.

¿Qué significa todo esto?

El auto lo que implica es que la mujer del presidente todavía no iría a juicio, lo que supone que puede comunicar las diligencias y transformarlas en el procedimiento de jurado. Peinado ha citado a los tres este sábado 27 de septiembre a las 18.00 horas.

En estos procedimientos con jurado se concreta una imputación contra ellos y según el auto puede ser recurrido. La Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente resolver los recursos contra las decisiones del magistrado en lo relativo al caso de Begoña Gómez.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  7. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  8. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  9. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  10. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
Artículos relacionados
El TS acusa a Peinado de "ausencia" de pruebas para imputar a Bolaños por Begoña Gómez

El TS acusa a Peinado de "ausencia" de pruebas para imputar a Bolaños por Begoña Gómez

Críticas a Jaime de los Santos (PP) por hablar de la asesora de Begoña Gómez: su pasado

Críticas a Jaime de los Santos (PP) por hablar de la asesora de Begoña Gómez: su pasado

El juez Peinado reconoce que confundió empresas y cierra el caso del rescate de Air Europa

El juez Peinado reconoce que confundió empresas y cierra el caso del rescate de Air Europa

El juez pide imputar a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio

El juez pide imputar a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio

Contenidos que te pueden interesar
El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"

El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

Intentan anular el GPS del avión de la ministra Margarita Robles a su paso por Rusia

Intentan anular el GPS del avión de la ministra Margarita Robles a su paso por Rusia

Detenido un sacerdote de vacaciones en Torremolinos por portar cocaína rosa

Detenido un sacerdote de vacaciones en Torremolinos por portar cocaína rosa

Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España

Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España

Muere una niña de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Muere una niña de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Confirmado por el BOE: el inesperado puente que llega en pleno otoño

Confirmado por el BOE: el inesperado puente que llega en pleno otoño

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera