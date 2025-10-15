Huelga general 15 de octubre: quién la convoca y cuáles son los paros

Este miércoles 15 octubre de 2025 se ha convocado una jornada de huelga general en apoyo a Palestina y contra el genocidio en la Franja de Gaza, que ha dejado ya más de 65.000 muertos, desplazamientos forzosos y bloqueo de la ayuda humanitaria.

Los paros se producen después de que se haya apoyado, por parte de una veintena de países, el acuerdo de paz propuesto por Donald Trump entre Israel y Hamas. Las movilizaciones en España ya han contado con el apoyo abierto de algunos partidos como Sumar, EH Bildu y BNG, que la secundarán en el Congreso.

La jornada contará con varios paros previstos durante la jornada y algunas movilizaciones. Están convocadas por los sindicatos CCOO y UGT. Cuenta con paros de dos horas y reclaman una "paz real y duradera" en Palestina, al mostrarse "escépticos" con este acuerdo.

Los paros también cuentan con el apoyo del sindicato CGT, que critica que, a pesar del acuerdo impulsado por Donald Trump, "el mecanismo de ocupación y sangre que es el sionismo sigue intacto" y "sus crímenes de guerra y lesa humanidad siguen sin ser juzgados".

Cuándo se han convocado los paros para la huelga general del 15 de octubre

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado paros en tres turnos diferentes, que permitirán a los trabajadores sumarse independientemente de su jornada laboral. Se han fijado de 02:00 a 04:00 horas de la madrugada, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Los sindicatos han llamado a los representantes sindicales de las diferentes empresas para organizar asambleas el 15 de octubre en las que reclamar el "fin del genocidio en Gaza". Los paros se realizan a través de las asambleas porque es la "forma legal" de que sean amparados.

Esta no es la única movilización. La plataforma Parar la Guerra, que está compuesta por 135 organizaciones, ha convocado manifestaciones en más de 200 municipios de España el 18 de octubre junto a una gran manifestación en Madrid que se producirá el 19 de octubre.

La marcha de Madrid saldrá a las 11:00 horas de la Puerta del Sol y tendrá como lema '¡No al genocidio! ¡Palestina libre! Alto el fuego definitivo. Ni terrorismo ni genocidio'. De este modo, se busca escenificar el apoyo al pueblo palestino y condenar el genocidio en la Franja de Gaza.