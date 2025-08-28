Sueldo de 5.000 euros al mes: Noruega lanza más de 13.000 empleos para españoles

Las dificultades para encontrar un empleo en España se suman a otras cuestiones, como los bajos salarios generalizados, las condiciones laborales dudosas y el encarecimiento de la vida, que supone en definitiva un recorte del sueldo.

En este contexto, muchos españoles se plantean emigrar para buscar un futuro de posibilidades fuera de nuestras fronteras. Uno de los países más atractivos es Noruega, lleno de oportunidades y con salarios muy superiores a España.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que 9.210 españoles trabajan actualmente en Noruega. Sin embargo, esta cifra no hace más que aumentar y el país nórdico quiere impulsar la llegada de más empleados procedentes de nuestro país.

Ofertas de trabajo en Noruega: se buscan españoles con sueldos muy atractivos

Uno de los aspectos más atractivos para ir a trabajar a Noruega es el salario. En 2024, se situó en 65.675 euros, es decir, un sueldo de 5.473 euros mensuales. Actualmente hay multitud de ofertas disponibles en la Red Europea de Servicios de Empleo (EURES), que supone una herramienta clave para aprovechar la libre circulación de personas dentro del territorio Schengen y recibir asesoramiento laboral.

Noruega ofrece actualmente multitud de ofertas laborales para españoles Envato Elements

Noruega oferta en estos momentos más de 13.000 puestos de trabajo relacionados con actividades sanitarias y de servicios sociales (más de 3.600), comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas (más de 2.000), actividades de alojamiento y hostelería (820), actividades profesionales, científicas y técnicas (607), construcción (500) y educación (650), entre otras. La mayoría de contratos (9.590) son a jornada completa, frente a 3.902 a tiempo parcial.

Requisitos de trabajo

La parte fundamental es revisar bien el portal EURES y cada oferta para evitar que se pase la fecha de plazo para presentar oficialmente el currículum a cada candidatura. Los requisitos, en todo caso, variarán en función de cada puesto.

En gran parte de las ofertas laborales se requiere hablar noruego como lengua vehicular para realizar las labores. En el caso de puestos sanitarios, se ofertan puestos para personas recién graduadas en la carrera. Sin embargo, en otras vacantes se requiere de cierta experiencia previa en el sector de cada puesto.

Hay que tener en cuenta que las ofertas no se reducen solo a Noruega. El portal EURES también alberga ofertas laborales de países como Francia (830.000), Alemania (700.000) o Bélgica (349.000).