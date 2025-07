Guerra en VOX: tercera renuncia en Baleares entre denuncias de "hostigamiento"

La guerra en VOX suma un nuevo episodio con epicentro en Baleares. La diputada autonómica Idoia Ribas ha zanjado su salida definitiva del partido entre denuncias de acoso y "hostigamiento continuado" por parte de sus propios compañeros de formación.

Idoia Ribas ya había formalizado anteriormente su salida de la militancia del partido en abril, pero decidió continuar como diputada del Grupo Parlamentario VOX Baleares hasta ahora, a pesar de que la tensión con sus compañeros no ha dejado de crecer.

El punto de inflexión que ha llevado a su salida del grupo parlamentario se ha precipitado por una grave pelea en pleno Parlamento de Baleares con la actual portavoz de VOX en la cámara, Manuela Cañadas, durante el debate de Presupuestos.

#ÚLTIMAHORA Idoia Ribas es planteja deixar el grup parlamentari de Vox però no l'escó.



La discussió al Parlament d'aquest dilluns amb Manuela Cañadas ha estat "la gota que ha fet vessar el tassó".



?? https://t.co/NSM8JC6jDx pic.twitter.com/9vrNLtJ4GL — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 8, 2025

Ambas diputadas protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el pleno que llevó a plantearse a la presidencia suspender la sesión. Ribas llamó "gilipollas" y "sinvergüenza" a la portavoz del grupo, después de que la acusara de decir "gilipolleces" en un episodio de disputas.

Después de este incidente, Idoia Ribas compartió un texto en el que justificaba su marcha del grupo parlamentario, sin renunciar a su acta como diputada. En el escrito explica que su marcha no es una decisión repentina, sino parte de un "proceso de acoso continuado" desde que anunció su baja como militantes hace varios meses. "Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido. Como así ha sido, no me queda más remedio que irme", ha expresado.

Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido. Como así es, no me queda más remedio que irme. No lo he provocado yo. Así lo han querido los actuales dirigentes de un partido que echa a la gente o la obliga a irse. — Idoia Ribas (@idoiaribas) July 8, 2025

Ribas también denuncia que ha sido "víctima de una campaña de difamación pública desde dentro del partido" y ha cargado contra la dirección de VOX por haber alimentado un clima "inhabitable" para aquellos cargos que cuestionan las órdenes internas.

Dimisiones continuas

La salida de Idoia Ribas no es la primera que vive el Grupo Parlamentario VOX en Islas Baleares. La formación de extrema derecha arrancó la legislatura con ocho representantes y ya va por cinco. Junto a Ribas, también han renunciado los representantes Agustín Buades y Xisco Cardona.

La crisis en VOX tuvo un fuerte punto de inflexión en Baleares cuando, en octubre de 2023, cinco diputados del partido, incluido Buades, se rebelaron contra la dirección nacional por considerar que ejercía "mano dura" y vulneraba el principio de democracia interna.

Los tres diputados que han abandonado la formación forman parte del grupo que se rebeló contra el presidente del Parlamento, Gabriel Le Senne, y la líder regional, Patricia de las Heras, que eran los únicos diputados que se habían mantenido fieles a Santiago Abascal. El partido les expedientó pero la expulsión no se consumó por una cuestión de aritmética. En el caso de marcharse, VOX hubiera quedado en minoría con tan solo tres diputados.

Durante los siguientes meses, la relación aparentemente se recondujo con Manuela Cañadas y María José Verdú, volviendo a ser mayoría, con cinco representantes. Por otro lado, los que continuaron en el bando rebelde, fundaron la asociación civil Avanza en Libertad, con una ideología similar a VOX. Esta organización podría constituirse ahora como el embrión de un futuro partido político en el mismo ámbito ideológico.