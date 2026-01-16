Los Replicantes
Golpe a Hazte Oír: por qué la Fiscalía rechaza su demanda contra Zapatero por narcotráfico

La organización ultracatólica llegó a vincular abiertamente al ex presidente del Gobierno con el Cartel de los Soles.

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero Foto: CC
Adrián Parrondo

16 Enero 2026 10:51 (hace 1 hora)

Golpe a la organización ultracatólica Hazte Oír. La Fiscalía Antidroga ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña que rechace su querella contra el ex presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que había acusado de participar en una trama de narcotráfico y blanqueo.

La organización planteaba esta querella alegando a los supuestos vínculos del ex presidente con Nicolás Maduro, presidente venezolano capturado por las fuerzas de Donald Trump en Caracas.

El juez recibió esta querella el pasado 8 de enero y, siguiendo los trámites, pidió la opinión del ministerio público. Este organismo se ha pronunciado ahora en contra de iniciar una causa contra Zapatero, que ha mediado para la liberación de presos políticos encarcelados por el régimen caribeño.

HazteOír vincula en su querella a Zapatero con el narcotráfico por sus presuntos vínculos con Maduro CC

La Fiscalía Antidroga mantiene en su escrito que no existe el más "mínimo" indicio contra el ex presidente socialista, así como que la querella se fundamenta en "conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

Pronunciamiento de la Fiscalía Antidroga

La postura de la Fiscalía Antidroga se conoce tan solo unos días después de haber recibido el requerimiento del juez instructor Antonio Piña y el escrito de Hazte Oír en el que reclamaba la apertura de una causa.

La asociación ultracatólica, que mantiene una intensa batalla en los tribunales contra el ex presidente, acusa a Zapatero de delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal, alegando presuntos vínculos con Nicolás Maduro.

Después de recibir la querella, el juez siguió el trámite y abrió diligencias para dirimir si sigue adelante con la causa o la archiva, por lo que pidió opinión a la Fiscalía competente en la materia en la Audiencia Nacional. Este órgano rechaza ahora la demanda en un escrito de 10 días, que será empleado por el juez para decidir los próximos pasos durante los siguientes días.

Hazte Oír mantiene que Zapatero tiene una "relación prolongada, directa y privilegiada" con Nicolás Maduro, captado por Estados Unidos por narcotráfico. Por este motivo, considera que hay indicios de "su intervención activa en operaciones económicas de alto riesgo financiero" y que, junto a "su presencia constante como figura legitimadora del régimen, configuran un entramado relacional de extraordinaria gravedad penal".

La Fiscalía rebate esas acusaciones, alegando que las acusaciones que presenta Estados Unidos contra Nicolás Maduro no argumentan que José Luis Rodríguez Zapatero haya incurrido en dichas prácticas, así como que no existen indicios sólidos que apunten a ello.

Además, Hazte Oír vincula a Zapatero al Cartel de los Soles, siguiendo la acusación inicial de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Sin embargo, el fiscal recuerda que la justicia del país norteamericano ni siquiera mantiene ya dicha acusación contra el mandatario venezolano.

La Fiscalía Antidroga se muestra contundente con la querella de Hazte Oír y recuerda que España mantiene una buena comunicación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, por lo que si existiese "cualquier indicio de la comisión" de un delito de estas características por parte de Zapatero, "nos hubiera sido comunicado directamente".

De este modo, el auto de la Fiscalía defiende que "no se puede iniciar una causa penal por afirmaciones vagas en informaciones periodísticas". Además, no se encuentran indicios de que el dinero o bienes de Zapatero "procedan de una actividad relacionada con el tráfico de drogas", por lo que reitera la petición de rechazar una causa contra el ex presidente.

