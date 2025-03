Un fin de semana agitado: los trolls conservadores vs 'Blancanieves' y 'Assassin's Creed'

El estreno de la nueva versión de 'Blancanieves' y el lanzamiento de 'Assassin's Creed Shadows' han desatado una ola de críticas por parte de sectores conservadores, que acusan a ambas producciones de estar influenciadas por una agenda progresista.

Desde cambios en la representación de personajes hasta decisiones creativas polémicas, ambos proyectos han sido blanco de ataques en redes y plataformas de valoración.

Desde que Disney anunció su adaptación en acción real de 'Blancanieves', el proyecto ha estado rodeado de controversia. La elección de Rachel Zegler, actriz de ascendencia colombiana y polaca, para el papel de la princesa generó críticas entre quienes consideran que no respeta la descripción del personaje en el cuento original.

Las declaraciones de la propia Zegler sobre aspectos de la historia, como su relación con el Príncipe, avivaron aún más las críticas, aunque estas han ido promovidas por un odio indiscriminado hacia la propia actriz. Sus palabras, que se han tachado de "woke" y "desproporcionadas", se asemejan a las dichas por las protagonistas de otros Live-action como Lily James en 'Cenicienta' o Emma Watson en 'La Bella y la Bestia', pero no ha sido hasta que Rachel Zegler las ha dicho que han sido consideradas 'problemáticas'.

where was this hate train when lily james and emma watson told the public that their respective disney princesses doesn't want to be saved by their princes? pic.twitter.com/csBHBQSxc2