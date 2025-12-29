Los Replicantes
Confirmado: estos son los precios del abono transporte en Madrid en 2026

La Comunidad de Madrid ha confirmado oficialmente los precios del abono transporte en 2026 para viajar por toda la región.

Abono transporte Madrid Foto: CRTM
Adrián Parrondo

29 Diciembre 2025 13:31 (hace 12 horas)

Buenas noticias para los madrileños. La Comunidad de Madrid ha confirmado oficialmente que se mantendrán todos los precios en el transporte público y que permanecerán en vigor las bonificaciones actuales, según ha anunciado el Consorcio Regional de Transportes.

  • Abono A: 32,70 euros
  • Abono B1: 38,20 euros
  • Abono B2: 43,20 euros
  • Abono B3, C1 y C2: 49,20 euros
  • Abono Joven: 10 euros
  • Abono menores 14 años: gratis
  • Abono Tercera Edad: gratis
  • Bono 10 viajes Metro, EMT y ML1: 7,30 euros

    • De este modo, continúan los mismos precios, gratuidad y descuentos respecto a 2025 en todos los títulos de transporte, con una bonificación repartida a partes iguales entre el Gobierno central, y administraciones autonómicas y locales, con un 20%.

    Beneficios en el desplazamiento de viajeros

    Las tarifas supondrán un gran beneficio para los viajeros en la Comunidad de Madrid, ya que podrán aprovecharse hasta seis millones de usuarios que seguirán empleando los servicios de transporte públicos regionales.

    Confirmados los precios del abono transporte en Madrid en 2026 CRTM

    Esta iniciativa facilita el acceso popular al transporte público, así como la inserción laboral, económica y social de la población. También prioriza el uso de un medio de transporte sostenible frente al vehículo tradicional.

    La prórroga de las bonificaciones al transporte público se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026. Los precios, a diferencia de 2025, se extenderán al menos durante todo el año.

