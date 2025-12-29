Confirmado: estos son los precios del abono transporte en Madrid en 2026

Buenas noticias para los madrileños. La Comunidad de Madrid ha confirmado oficialmente que se mantendrán todos los precios en el transporte público y que permanecerán en vigor las bonificaciones actuales, según ha anunciado el Consorcio Regional de Transportes.

Abono A: 32,70 euros

Abono B1: 38,20 euros

Abono B2: 43,20 euros

Abono B3, C1 y C2: 49,20 euros

Abono Joven: 10 euros

Abono menores 14 años: gratis

Abono Tercera Edad: gratis

Bono 10 viajes Metro, EMT y ML1: 7,30 euros

De este modo, continúan los mismos precios, gratuidad y descuentos respecto a 2025 en todos los títulos de transporte, con una bonificación repartida a partes iguales entre el Gobierno central, y administraciones autonómicas y locales, con un 20%.

Beneficios en el desplazamiento de viajeros

Las tarifas supondrán un gran beneficio para los viajeros en la Comunidad de Madrid, ya que podrán aprovecharse hasta seis millones de usuarios que seguirán empleando los servicios de transporte públicos regionales.

Confirmados los precios del abono transporte en Madrid en 2026 CRTM

Esta iniciativa facilita el acceso popular al transporte público, así como la inserción laboral, económica y social de la población. También prioriza el uso de un medio de transporte sostenible frente al vehículo tradicional.

La prórroga de las bonificaciones al transporte público se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026. Los precios, a diferencia de 2025, se extenderán al menos durante todo el año.