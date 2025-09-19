Estonia denuncia una incursión de las fuerzas rusas en su espacio aéreo

Estonia ha denunciado la incursión de tres aviones de combate rusos MiG-31, que han violado el espacio aéreo del país este viernes, 19 de septiembre, durante al menos 12 minutos, según ha informado el Ejecutivo del país europeo en un comunicado.

La incursión de las fuerzas rusas se ha producido sobre el golfo de Finlandia, al norte del país y en una zona muy cercana a la capital de Estonia, Tallin.

"Rusia ya ha violado el espacio aéreo de Estonia en cuatro ocasiones este año, lo cual es, en sí mismo, inaceptable. Pero la incursión de hoy, en la que tres aviones de combate han entrado en nuestro espacio aéreo, representa una brutalidad sin precedentes", ha denunciado el ministro de Exteriores, Tsahkna, en un comunicado.

"Las crecientes provocaciones de Rusia en relación con las fronteras y su agresividad cada vez mayor deben recibir una respuesta clara: un aumento rápido de la presión política y económica", ha lamentado.

Amenazas contra la OTAN

Estos hechos se producen después de que 19 drones rusos hayan sobrevolado Polonia, una acción que fue calificada por el país como una afrenta directa a la OTAN. Los drones partieron desde Bielorrusia, gran aliado de Rusia en Europa, que alegó un error, aunque la naturaleza de los hechos no apuntaba a ello.

La última violación del espacio aéreo europeo se produce el mismo día en que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la intención de adelantar en un año la prohibición total de importar gas natural licuado de origen ruso.