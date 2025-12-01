Los Replicantes
Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid

El popular chef se pronuncia y desvela cuál es el restaurante que sirve el mejor cocido madrileño en la capital.

Confirmado por Dabiz Muñoz: este es el mejor cocido en Madrid
El chef Dabiz Muñoz Foto: Atresmedia
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

01 Diciembre 2025 16:44 (hace 2 horas)

Confirmado por Dabiz Muñoz. El popular chef, dueño de restaurantes exitosos como DiverXO, GoXO o RavioXO se ha alzado como un gran referente de la gastronomía española. Sus creaciones logran gran popularidad y la experiencia de sus restaurantes en todo un objeto de deseo.

Vídeos Los Replicantes

El chef se pronuncia ahora sobre sus preferencias gastronómicas y, sobre todo, sobre los platos de cuchara. Son una de las grandes joyas de la cocina en España y en temporada de frío, además, se alzan como una alternativa muy recomendable.

El cocido madrileño es un plato fundamental en la gastronomía de la capital
El cocido madrileño es un plato fundamental en la gastronomía de la capital CC

El cocido madrileño es el plato estrella de Madrid y uno de los más reconocibles en nuestra gastronomía. Es muy popular en los hogares españoles, pero muchas personas también optan por comerlo fuera de casa.

El mejor restaurante para comer cocido madrileño: el veredicto de Dabiz Muñoz

El chef Dabiz Muñoz no duda y defiende que el restaurante Lhardy, en el centro de Madrid, es el mejor restaurante para comer cocido. El cocinero precisamente eligió este lugar para celebrar su último aniversario y no dudó en escribir: "La celebración de mi cumple con mi cocido favorito del año".

El restaurante Lhardy es uno de los más destacados de Madrid capital. En su interior han comido personalidades de renombre en España, como la reina Isabel II y su hijo Alfonso. Además, fue elegido por el chef para que la actriz Eva Longoria probara este plato.

El cocido de Lhardy tiene gran popularidad en Madrid. Esta compuesto de sopa con fideos cabello de ángel, garbanzos, repollo, zanahoria, patatas, chorizo, morcilla, longaniza trufada, tocino ibérico, morcillo, tuétano, jamón ibérico, crujiente de oreja ibérica con salsa brava, costilla ibérica y relleno de cocido de ropa vieja.

El restaurante elige siempre ingredientes de alta calidad, aunque hay que tener en cuenta que el precio quizás no es accesible para todos los bolsillos. Comer cocido en Lhardy supone un precio de 65 euros por persona, siendo uno de los más caros en la ciudad.

Además, el establecimiento cuenta con otros platos muy destacados, como las croquetas de cocido a 4 euros por unidad, solomillo Wellington con patatas a la inglesa por 36 euros, salmón ahumado con huevo hilado por 24 euros o los callos, también famosos en Madrid, por 22 euros.

