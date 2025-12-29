Confirmado por la DGT: todas las normas en vigor para conductores desde el 1 de enero

Confirmado por la DGT. La Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza la normativa para todos los conductores desde el 1 de enero de 2026. La norma más destacada es la introducción de la baliza V16, que llevará a señalizar los accidentes y averías con un dispositivo luminoso y geolocalizable sobre el capó del coche en lugar de los triángulos.

Las críticas por la manera en la que se ha gestionado la implantación de esta medida desde Tráfico han generado multitud de críticas, ya que algunos conductores se han visto bastante confundidos en algunas cuestiones.

La DGT confirma el giro en la normativa para conductores Pexels

Entre ellas, se encuentra la homologación de las balizas, que ya habían sido adquiridas por algunas conductores, antes de saber que no podrían utilizarlas. La DGT ha retirado la homologación a cuatro de estos modelos, aunque aclara que seguirán "siendo válidas para su uso por los conductores que las hayan adquirido hasta el final de su vida.

No se ha aclarado por qué les retiró la homologación, pero afecta en mayor medida a las empresas que venden. Son estos modelos:

The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon S.L.)

De los modelos a los que la DGT ha retirado la homologación, hay tres que tienen fabricación china, mientras que la cuarta indicada en la lista ya recogida tiene fabricación española. En el caso de que sea posible, es recomendable devolverlas y comprar una que esté homologada.

Otras novedades de la DGT: cambios de normativa desde el 1 de enero

Pero esta no es la única novedad de la normativa de la DGT desde el 1 de enero de 2026. Los cambios llegan a todos los ámbitos, incluyendo el examen para conducir y, sobre todo, en materia de seguridad.

En el caso de aquellos interesados en examinarse, deben tener en cuenta que el examen teórico dejarán de ser puramente de memoria para comenzar a incluir preguntas más prácticas. La prueba contará con vídeos de percepción del riesgo para analizar situaciones reales en la vía y cómo se debe actuar.

Además, se cambia la normativa en carreteras españolas con atascos y retenciones. En esos casos, los vehículos del carril derecho deberán pegarse hacia la derecha y los del carril izquierdo a la izquierda, buscando generar un pasillo para los servicios de emergencia y evitar que se pierda tiempo de atención o riesgos por cambios constantes de carril.

Otra de las medidas recoge la obligatoriedad sin excepción para el uso del cinturón de seguridad. Aunque la gran mayoría ya lo empleaban, se eliminan pequeñas excepciones como taxistas, repartidores o profesores de autoescuela, ya que se permitía circular sin cinturón en trabajos en vías urbanas y puntualmente. Todas excepciones desaparecen ya en 2026 y la obligación será común para todos.

Por último, los cambios en 2026 implementarán la obligación de imponer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, así como en las islas. La medida alcanzará a más de 149 municipios en los que vive cerca de la mitrad de la población del país, para reducir la presencia de vehículos contaminantes en cascos urbanos y ordenar el tráfico en lugares comprometidos por la contaminación.

En este caso, los vehículos que se verán más perjudicados por la nueva normativa serán los turismos de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006 al carecer de etiqueta medioambiental. La implantación dependerá en gran medida del Ayuntamiento implicado y las ordenanzas municipales establecerán margen para fijar condiciones específicas como horarios, excepciones para residentes, permisos puntuales u otras medidas.