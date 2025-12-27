Los Replicantes
Estas son las 10 mejores películas que nos ha dejado 2025

'Superman', 'Una batalla tras otra' o 'Los domingos' son algunas de las películas de este año que no te puedes perder.

'Superman', 'Thunderbolts' y 'Los domingos' Foto: WB | Marvel | M+ (Los Replicantes)
Andrea Torrente

27 Diciembre 2025 09:30 (hace 49 minutos)

Ya llega el año a su fin y toca hacer memoria para agradecer todo lo bueno que nos ha pasado en 2025. Una de las cosas que tenemos que agradecer es por el buen cine que hemos podido disfrutar un año más. Da igual que seas más de películas o de series, estas diez películas no te las puedes perder.

Seguro que tienes una película favorita en mente o una película con la que hayas pasado miedo o se te haya escapado alguna que otra lágrima. Pues prepárate para hacer un maratón por estas 10 películas del 2025 que seguro que alguna que otra emoción te despiertan.

1 'Superman'

Vuelve el superhéroe por excelencia. Representando la encarnación de la verdad, la justicia y un futuro mejor en un mundo donde la bondad se ve como algo anticuado.

La película 'Superman' dirigida por Jamen Gunn presenta un elenco de actores entre los que destacan: David Corenswet, Alan Tudyk y Grace Chan; disponible en HBO Max. Con una duración de 2 horas y 9 minutos y una puntuación de 7,1 en IMDb y de 6 en FilmAffinity.

2 'Weapons'

Todos los niños de una misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche y a la misma hora, todos menos uno. La comunidad se pregunta qué ha pasado, quién o qué está detrás de la desaparición de los niños.

El filme está dirigido por Zach Cregger y cuenta con estrellas como Scarlett Sher o Cary Christopher; disponible en HBO Max. Con una duración de 2 horas y 8 minutos y una puntuación de 7,5 en IMDb y de 6,7 en FilmAffinity.

3 'Bala perdida'

Hank Thompson es un exjugador de béisbol que se ve envuelto en una peligrosa lucha por sobrevivir en un submundo lleno de criminales en Nueva York en la década de los 90. Hank se ve obligado a navegar por un traicionero inframundo que no imaginó.

'Bala perdida' está dirigida por Darren Aronofsky y algunos de sus actores principales son: Austin Butler, Griffin Dunne, Dominique Silver y el cantante Bad Bunny. Tiene una duración de 1 hora y 47 minutos y alcanza una nota de 6,9 en IMDb y de 6,2 en FilmAffinity.

4 'Thunderbolts*'

Una película donde se confirma que un mundo sin los Vengadores no significa que no haya un grupo de superhéroes. Existe otro grupo y estos son Thunderbolts.

'Thunderbolts*' está dirigida por Jake Schreier y cuenta con estrellas como Florence Pugh, Sebastian Stan y Julia Louis-Dreyfus; disponible en Disney + y en Prime Video. Tiene una duración de 2 horas y 7 minutos y una calificación de 7,1 en IMDb y de 6,1 en FilmAffinity.

5 'Agárralo como puedas'

'Agárralo como puedas' sigue la historia de un hombre con habilidades para liderar un Escuadrón de Policía y salvar al mundo.

Un filme dirigido por Akiva Schaffer con actores reconocidos como Liam Neeson, Pamela Anderson y Paul Walter Hauser; disponible en Prime Video. Tiene una duración de 1 hora y 25 minutos y una nota de 6,4 en IMDb y de 5,4 en FilmAffinity.

6 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'

La primera familia de Marvel se enfrentará a su mayor desafío nunca visto hasta ahora. Tendrán que equilibrar su papel de héroes con la fuerza de su vínculo familiar. Los 4 Fantásticos deberán proteger la Tierra de un dios del espacio llamado Galactus.

Una película dirigida por Matt Shakman que cuenta con un reparto de actores como Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach; disponible en Disney + y Prime Video. Tiene una duración de 1 hora y 55 minutos y una puntuación de 6,9 en IMDb y de 6,2 en FilmAffinity.

7 'El contable 2'

Christian Wolff hará trabajar a su brillante mente y aplicará sus métodos poco legales para reconstruir el rompecabezas sin resolver del asesinato de un jefe de Hacienda.

Dirigida por Gavin O'Connor con estrellas como Ben Affleck, Jon Bernthal o Cynthia Addai-Robinson; disponible en Prime Video. Con una duración de 2 horas y 12 minutos y con una nota de 6,6 según IMDb y de 5,8 según FilmAffinity.

8 'La acompañante'

'La acompañante' cuenta la historia de cómo la muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Una película dirigida por Drew Hancock y que cuenta con actores como Sophie Thatcher, Jack Quaid o Lukas Gage; disponible en HBO Max y en Prime Video. Tiene una duración de 1 hora y 37 minutos y una puntuación de 6,9 en IMDb y de 6,2 en FilmAffinity.

9 'Una batalla tras otra'

Tras años apartado de la lucha, vuelve a la acción para enfrentarse a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión, política, racismo y violencia militar. Una adaptación de la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon (1990).

Dirigida por Paul Thomas Anderson que cuenta con un reparto de estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro o Tayana Taylor; disponible en Prime Video. Cuenta con una puntuación de 8,1 según IMDb y de 7,3 según FimAffinity.

10 'Los domingos'

Ainara, una joven idealista y brillante de 17 años, manifiesta que se seinte cada vez más cerca de Dios y se plantea ingresar en un convento como monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia que no quieren que el futuro de Ainara sea como monja, esto supondrá una prueba de fuego para todos.

'Los domingos' es un filme dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, cuenta con un reparto de actores como Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín o Nagore Aranburu. Tiene una duración de 1 hora y 55 minutos y una nota de 7,9 en IMDb y de 7,7 en FilmAffinity.

