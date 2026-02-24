Un estadounidense viaja a España: causa polémica al hablar de esta región

España es un destino muy apreciado por el destino internacional. En la actualidad, se mantiene consolidada como el segundo país más visitado del mundo, tan solo por detrás de Francia.

Nuestro país batió sus propios récords históricos en 2025, acercándose a los 100 millones de viajeros internacionales, con 97 millones de turistas y un gasto de 135.000 millones de euros.

Esta popularidad fuera de nuestras fronteras permite a los viajeros conocer la diversidad de nuestro país, ya que cada región presenta grandes singularidades. Y la reacción puede ser heterogénea.

La región que más sorprende a los turistas: la brutal revelación de un estadounidense

En este contexto, el creador de contenido estadounidense Cousin Marcus (@permanentmarcus1) ha publicado un vídeo pronunciándose al respecto, aunque lo deja claro: "Cuanto más tiempo paso en España, más me doy cuenta de lo bonito que es el país".

En su caso, reconoce que una de las zonas que más le ha impacto en España es Castilla-La Mancha, y recomienda su visita a los turistas internacionales: "Puede que no reconozcas el nombre, pero te prometo que has visto esta región antes".

"Castilla-La Mancha es la tierra de Don Quijote, todos esos molinos de viento famosos que ves en la cultura española, ahí es donde están", relata. Entre otros, recomienda Consuegra, de la que afirma que hace que España parezca sacada "directamente de un libro de cuentos".

Otro de los lugares que destaca es la capital, Toledo: "Si pasas un tiempo significativo en España, has estado en Toledo, y Toledo es increíble", reconoce. Aunque si tiene que hablar de un lugar concreto que visitar es Tomelloso porque tiene "un hueco especial en su corazón".

Cousin Marcus también se pronuncia sobre otra capital, Ciudad Real, donde pasó tres días con un amigo que tenía casa allí: "Fue su fiesta de cumpleaños. Oh, Dios mío, me lo pasé genial. Una ciudad súper pequeña, pero me lo pasé genial".

Como relata, en aquel viaje pudo descubrir realmente cuál es la esencia de la cultura gastronómica española y comprendió rápidamente: "Esto es Castilla-La Mancha, ¿sabes a qué me refiero? Lo que significa queso muy serio y vino muy serio".

Marcus pone en todo caso el foco en Tomelloso, que considera una especie de "joya escondida", admira su patrimonio cultural, combinación de tradición y modernidad, así como destaca sus paisajes pintorescos: "Si visitas Castilla-La Mancha, siéntete orgulloso, yo definitivamente, quiero volver".