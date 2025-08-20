Pikete: "El trap empezó siendo muy criticado y ahora vive una evolución hacia algo global"

Este verano ha sido intenso en la agenda de Pikete, con giras por el país y lanzamientos, con 'Periódico de ayer', una colaboración junto a Maisak: "Es un artista de Colombia y surgió porque era una canción que había grabado hacía más de un año, mi equipo la escuchó y, como gustó, el proyecto salió adelante. Maisak se vino a Madrid un par de meses para grabar también el videoclip".

Un tema del que destaca que "tiene un poco de reguetón, aunque yo diría que es más afro que otra cosa", puesto que defiende la fortaleza que ha experimentado el género urbano hasta alzarse como "algo mainstream" que gusta a públicos variados.

Una situación similar que también aprecia, por cierto, en el mundo del trap: "Cuando algo mola, cuanto más se vaya conociendo, se hará global, eso es el caso del trap. Empezó siendo muy criticado porque tocaba temas que a lo mejor no no no no estaban tan tocados, también por el autotune, pero ahí empezó a utilizarse en más canciones y ahora todos lo usan. Creo que es un proceso natural y que ahora es global".

El videoclip de esta canción también ha triunfado en plataformas como Youtube, donde acumula decenas de miles de reproducciones: "Lo grabó Jorge 4K, un director que me encanta, hizo el guion y representa muy bien todo lo que teníamos en la cabeza, un tema más veraniego, tropical".

Pikete también menciona su gira de Los 40, de la que reconoce que "duermes poco y tiene mucho trote", aunque merece la pena porque "me da igual todo, yo estoy luchando por un sueño que se está haciendo realidad y estoy muy contento".

"Pucho y yo tenemos muy buena relación desde hace años"

El cantante también se pronuncia sobre su relación con el artista C. Tangana, con el que colaboró en el tema 'Voy solo': "Muy bueno la verdad, con Pucho tenemos muy buena relación desde hace años y eso fue cosa suya en verdad". Algo que surgió totalmente de forma espontánea: "Habíamos quedado para cenar con él, y dijo: 'Venga, vamos para el estudio, a grabar algo'. También es un recuerdo bueno que tengo".

Otras de las colaboraciones de Pikete han incluido artistas como Danny Romero, Robledo o Love Yi. Un éxito que viene por un interés por la música que le viene por lejos: "A lo mejor desde pequeño, desde que tengo uso de razón, me gusta la música".

Un nombre, Pikete, que surgió prácticamente de la casualidad y en el que reconoce un carácter muy musical en sus creaciones: "Mi inspiración son mis vivencias. Lo que uno vive es lo que luego le inspira o lo que saca en una canción".

El artista tampoco descarta incursionar en otros géneros en el futuro de su carrera musical: "Al final yo escucho de todo, me gusta todo tipo de música y no descartaría ninguno. Va todo por mi mood, un día me sale reguetón, rap o techno y tiro por ahí". Entre los artistas con los que le gustaría una colaboración se encuentran Quevedo, Ryan Castro o 50 Cent. Y un escenario soñado es el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.