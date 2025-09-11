Dónde pasará la última etapa de La Vuelta Ciclista: manifestaciones por Gaza en Madrid

La Vuelta Ciclista de España 2025 finaliza este domingo 14 de septiembre con la etapa número 21, después de un total de 3.151 kilómetros realizados desde el 23 de agosto. Este año, las protestas contra la guerra en Gaza han afectado al transcurso de la carrera volviéndose la más accidentada y polémica de los últimos tiempos.

Se han presenciado caídas como la del ciclista Javier Romo en la etapa 15 o etapas recortadas por las huelgas en apoyo al pueblo palestino. La Vuelta a España ha afirmado en varias ocasiones que no tiene ninguna autoridad para echar al equipo israelí de la carrera.

¿Dónde se hará la última etapa de la carrera?

La última etapa tiene lugar en Madrid, capital del país, donde las protestas podrían ser mucho mayores. La Delegación del Gobierno en Madrid está trabajando para aumentar la seguridad y que los ciclistas puedan llevar una marcha acorde a sus necesidades.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,, ha asegurado que ante cualquier altercado trabajarán para "reprimirlos de la forma más rápida posible, evitando que de cualquier manera se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas que forman parte del convoy de La Vuelta, pero también de todos los espectadores".

Lugares y horarios

La última carrera partirá en Alalpardo a las 16:40 horas, una localidad situada a 45 kilómetros de Madrid. El recorrido continuará poniendo rumbo a:

Algete: 16:48 horas

San Sebastián de los Reyes: 17:04 horas

Alcobendas: 17:09 horas

Montecarmelo: 17:19 horas

El Pardo: 17:30 horas

Aravaca: 17:47 horas

Palacio Real: 17:59 horas

Puerta del Sol: 18:02

La Vuelta continuará por el corazón de la capital y para todos los espectadores se han declarado tres puntos de máxima visibilidad por donde seguirá la carrera: Atocha, Callao y la Ermita de San Antonio de la Florida.

Atocha: 18:04 horas

Cibeles: 18:05 horas

Colón: 18:06 horas

Callao: 18:09 horas

Cibeles: 18:14 horas

La meta se situará en Cibeles y la carrera llegará a su fin tras un circuito interno de nueve vueltas, se prevé que los ciclistas acaben sobre las 19:22 horas, pero pueden extenderse hasta las 19:40 horas, dependerá de la velocidad de cada competidor.

En la última etapa de #LaVuelta, este domingo 14 de septiembre en Madrid, organízate con vecinas y amigas para visibilizar la solidaridad con PALESTINA y denunciar la participación de Israel????????????#lavueltaaespaña #boycottisrael@BDSMadrid pic.twitter.com/drhVqzR8LM — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) September 11, 2025

En redes sociales se está extendiendo el lema de la última etapa de La Vuelta: "Por genocida fuera Israel de La Vuelta". Se anima a los espectadores a llevar kufiyas, banderas palestinas y ropa con los colores de esta; para solidarizarse con el país afectado y denunciar que Israel participe en la competición.