Dónde pasará la última etapa de La Vuelta Ciclista: manifestaciones por Gaza en Madrid

La última etapa de La Vuelta Ciclista 2025 se realizará por distintos lugares y horarios de la capital.

La Vuelta Ciclista España Foto: CC
Andrea Torrente

11 Septiembre 2025 13:30 (hace 2 horas)

La Vuelta Ciclista de España 2025 finaliza este domingo 14 de septiembre con la etapa número 21, después de un total de 3.151 kilómetros realizados desde el 23 de agosto. Este año, las protestas contra la guerra en Gaza han afectado al transcurso de la carrera volviéndose la más accidentada y polémica de los últimos tiempos.

Se han presenciado caídas como la del ciclista Javier Romo en la etapa 15 o etapas recortadas por las huelgas en apoyo al pueblo palestino. La Vuelta a España ha afirmado en varias ocasiones que no tiene ninguna autoridad para echar al equipo israelí de la carrera.

¿Dónde se hará la última etapa de la carrera?

La última etapa tiene lugar en Madrid, capital del país, donde las protestas podrían ser mucho mayores. La Delegación del Gobierno en Madrid está trabajando para aumentar la seguridad y que los ciclistas puedan llevar una marcha acorde a sus necesidades.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,, ha asegurado que ante cualquier altercado trabajarán para "reprimirlos de la forma más rápida posible, evitando que de cualquier manera se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas que forman parte del convoy de La Vuelta, pero también de todos los espectadores".

Lugares y horarios

La última carrera partirá en Alalpardo a las 16:40 horas, una localidad situada a 45 kilómetros de Madrid. El recorrido continuará poniendo rumbo a:

  • Algete: 16:48 horas
  • San Sebastián de los Reyes: 17:04 horas
  • Alcobendas: 17:09 horas
  • Montecarmelo: 17:19 horas
  • El Pardo: 17:30 horas
  • Aravaca: 17:47 horas
  • Palacio Real: 17:59 horas
  • Puerta del Sol: 18:02

    • La Vuelta continuará por el corazón de la capital y para todos los espectadores se han declarado tres puntos de máxima visibilidad por donde seguirá la carrera: Atocha, Callao y la Ermita de San Antonio de la Florida.

  • Atocha: 18:04 horas
  • Cibeles: 18:05 horas
  • Colón: 18:06 horas
  • Callao: 18:09 horas
  • Cibeles: 18:14 horas

    • La meta se situará en Cibeles y la carrera llegará a su fin tras un circuito interno de nueve vueltas, se prevé que los ciclistas acaben sobre las 19:22 horas, pero pueden extenderse hasta las 19:40 horas, dependerá de la velocidad de cada competidor.

    En redes sociales se está extendiendo el lema de la última etapa de La Vuelta: "Por genocida fuera Israel de La Vuelta". Se anima a los espectadores a llevar kufiyas, banderas palestinas y ropa con los colores de esta; para solidarizarse con el país afectado y denunciar que Israel participe en la competición.

