Dos detenidos en Barajas por robar una mochila con 2,4 millones al reguetonero Zion

La Policía Nacional ha detenido este lunes 2 de febrero por la mañana a dos hombres en la terminal T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Están acusados de robar una mochila al cantante de reguetón Zion, de 41 años, en cuyo interior portaba dinero en efectivo y objetos de lujo valorados en alrededor de 2,5 millones de dólares.

Este robo se produjo alrededor de las ocho de la mañana, cuando el artista, con más de seis millones de seguidores, estaba en una de las cafeterías de la terminal esperando para embarcar en un vuelo internacional.

Los ladrones aprovecharon un descuido del cantante para aproximarse de manera disimulada, arrebatarle la mochila sin que fuera consciente y abandonar rápidamente la zona.

Los ladrones aprovecharon un descuido del cantante Zion para robar sus pertenencias Instagram @zion

Sin embargo, dos agentes de paisano del equipo de Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional presenciaron los hechos, ya que estaban realizando labores de patrullaje preventivo en el interior de la terminal.

Los policías rápidamente pudieron percatarse de que se había producido el robo en la terminal y siguieron a los sospechosos sin perderlos de vista. Poco después, les dieron el alto y procedieron a su detención.

Una gran fortuna en objetos de lujo

Cuando los agentes realizaron el arresto, pudieron recuperar la mochila con todos los objetos sustraídos. En el interior había una importante cantidad de dinero en metálico, un teléfono móvil iPhone y varios relojes de alta gama, entre ellos dos Rolex y dos Patek Philippe. También contaba con otros objetos personales de gran valor sentimental.

Los detenidos, de 29 y 31 años, contaban con multitud de antecedentes penales por delitos similares cometidos en el entorno del aeropuerto. Se trata de delincuentes especializados en el robo por descuido, conocidos policialmente como 'descuideros', que actúan aprovechando momentos de distracción en lugares concurridos.

Después de la intervención policial, los agentes devolvieron todos los objetos recuperados al cantante, que después acudió a una comisaría para presentar denuncia. La rápida actuación de los agentes frustró el robo y evitó que la mochila saliese del aeropuerto.

La Policía Nacional recuerda la importancia de vigilar discretamente las zonas de gran afluencia como el aeropuerto de Barajas, especialmente en períodos de alta actividad. También recuerda a los pasajeros la necesidad de extremar siempre las precauciones con sus pertenencias personales.