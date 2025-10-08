Detenido por asesinar a tiros a su yerno en plena calle de Lleida: agente de los Mossos

Brutal asesinato en plena calle en Lleida. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 78 años por, presuntamente, haber matado a tiros a su yerno, que también formaba parte del cuerpo autonómico como agente destinado en Mollerusa, en el barrio de Cappont de Lleida.
Los hechos se han producido este miércoles, 8 de octubre, por causas que todavía no han trascendido y se están investigando. El crimen se ha registrado poco antes de las tres y media de la tarde en la calle Doctora Castells de Lleida, en el número 17.
Bajo investigación
Después de haber perpetrado el brutal asesinato en plena calle, el hombre se ha entregado finalmente a los Mossos d'Esquadra. La División de Investigación Criminal de la Región de Ponen están haciéndose cargo de la investigación.