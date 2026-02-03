Cuántas monedas de un céntimo deben aceptar en un bar: confirmado por el Banco de España

A pesar de que cada vez se impone con mayor fuerza el pago con tarjeta de crédito y a través de internet, lo cierto es que el dinero en efectivo sigue con fuerza y se emplea en todo tipo de transacciones.

Uno de los gestos habituales cuando vamos a pagar en cualquier negocio es revisar bien la cartera. Se busca así evitar acumular la 'calderilla' y aprovechar esas monedas para pagar cualquier servicio.

El Banco de España limita el número de monedas para realizar pagos en establecimientos Envato Elements

Sin embargo, estos pagos pueden generar problemas en los negocios. Se pierde tiempo contando tanta moneda y luego se pueden experimentar problemas para ingresar esas monedas en el banco.

El máximo de monedas que puede aceptar un negocio: lo establece el Banco de España

Para evitar problemas accesorios, el Banco de España establece que los negocios no están obligados a aceptar más de 50 monedas en un solo pago, independientemente de su valor.

Esta norma se aplica a los bares, restaurantes y comercios privados y solo deja fuera a las llamadas 'cajas públicas', aquellas ventanillas que dependen de administraciones u organismos del sector público, que sí deben aceptar cantidades superiores.

De este modo, si acumulamos monedas de un céntimo, tan solo se aceptará un máximo de 50 céntimos, si se aplica estrictamente la obligación legal. Si un cliente quiere abonar esa consumición con más de 50 monedas de un céntimo, se puede rechazar el pago y solicitar otro medio, como billetes, monedas de mayor valor o la tarjeta de crédito.

Esta norma busca lograr un equilibrio entre el derecho del cliente a pagar en efectivo y las circunstancias que rodean a los negocios, que pueden encontrar problemas para después ahorrar ese dinero.

Por este motivo, el Banco de España recomienda que los autónomos de sectores como la hostelería o el comercio contraten servicios especiales de caja con la entidad bancaria. Con estos servicios, se puede ingresar, recontar y transformar grandes volúmenes de monedas en billetes o abonos en cuenta, aunque suelen llevar asociada una comisión.