Una influencer intenta pagar con monedas en el apagón y recibe una inesperada negativa

La tarde del 28 de abril quedará grabada en la memoria de muchos españoles por el inesperado apagón que dejó sin electricidad a gran parte del país. Mientras algunos se lo tomaron con humor, otros vivieron situaciones que aún escuecen.

Es el caso de Vascboom, una creadora de contenido que, en plena jornada de caos energético, decidió aprovechar las monedas que tenía guardadas en casa para hacer una compra. Lo que no imaginaba era que ese gesto tan cotidiano terminaría en un momento tenso con la cajera de un supermercado.

@vascboom Que opináis de lo que me pasó ayer ? Tiene razón la del súper y tengo que pagar con blíster? La verdad que me sentí humilladisima ? sonido original - vascboom

Tal como narró en su cuenta de TikTok, donde supera los 140.000 seguidores, Vascboom salió de su casa en Sestao con un objetivo claro: llenar la nevera sin salirse del presupuesto. Reunió "todas las monedas que tenía por casa" —excepto las de 1 y 2 céntimos, por pura vergüenza— y completó la compra. El total: algo más de 39 euros. Pagó los billetes primero y dejó para el final los nueve euros en monedas.

Sin embargo, la respuesta de la cajera la dejó atónita. "Me dice que tengo que llevar las monedas en blíster si quiero pagar así", explicó la influencer, todavía indignada. Aunque finalmente pudo solventar el pago con otro billete, su frustración no desapareció. "No me hace gracia, la verdad. Yo quería pagar con eso por organización mental, y porque no estamos para tirar el dinero", confesó visiblemente molesta en el vídeo.

Una anécdota que encendió las redes

Las reacciones no tardaron en llegar. En los comentarios, la mayoría de los usuarios mostraron su apoyo a la influencer, criticando la supuesta negativa de la empleada. También hubo quienes defendieron a la trabajadora, señalando que manejar grandes cantidades de monedas sin clasificar puede entorpecer la operativa de caja.

Monedas CC

Vascboom, por su parte, admitió que incluso solicitó la hoja de reclamaciones por lo ocurrido. "Tengo una ira por dentro, te lo juro por mi padre", zanjó. Como guinda, un usuario le sugirió que volviera al supermercado con billetes y, al recibir monedas como cambio, exigiera que se lo entregaran en blíster. Una propuesta que, al menos, logró sacarle una sonrisa.