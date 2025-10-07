Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

Las entidades bancarias adelantan mensualmente en unos días el pago de la pensión, que varía según dónde hemos depositado nuestros ahorros.

Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...
Cobro de pensión octubre 2025 Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

07 Octubre 2025 15:56 (hace 9 horas)

El cobro de la pensión es una fecha muy esperada en muchos hogares. Supone el día en el que los jubilados de España cobran su ingreso mensual, permite planificar los gastos de todo el mes y también supone una gran ayuda para muchas familias al completo.

Vídeos Los Replicantes

Por este motivo, muchos jubilados se están preguntando ya cuándo recibirán el pago correspondiente a la pensión de octubre de 2025. A pesar de que la Seguridad Social suele ejecutar la transferencia a finales de mes, la mayoría de entidades suelen adelantar los ingresos.

Sin embargo, no hay una fecha fija y depende de cada entidad bancaria. Por este motivo, es importante comprobar cuándo paga la pensión cada banco para estar pendientes de haber recibido bien el ingreso y saber que ya disponemos de la cantidad en la cuenta.

Esta es la fecha en la que se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas por entidad bancaria

Se espera que la mayoría de los pensionistas reciban oficialmente el importe íntegro de su pensión entre los días 22 y 24 de octubre, aproximadamente. Recopilamos, sin embargo, la fecha exacta según cada entidad bancaria.

  • Unicaja: 22 de octubre
  • Bankinter: 22 de octubre
  • Santander: 23 de octubre
  • Ibercaja: 24 de octubre
  • La Caixa: 24 de octubre
  • Sabadell: 24 de octubre
  • Laboral Kutxa: 24 de octubre
  • BBVA: 25 de octubre
  • ING: 25 de octubre
  • Abanca: 27 de octubre
  • Pibank: 1 de noviembre
    • La fecha de pago de la pensión dependerá de cada entidad bancaria
    La fecha de pago de la pensión dependerá de cada entidad bancaria Envato Elements

    Las entidades bancarias adelantarán, como siempre, el pago de la pensión, que la Administración paga ya con el mes vencido. Este adelanto facilita a los usuarios planificar mejor sus gastos, ya que las entidades conocen con anticipación el importe a cobrar, con fechas que pueden competir por obtener nuevos depositantes.

    Lo más compartido

    1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
    2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
    3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
    4. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
    5. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
    6. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
    7. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
    8. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
    9. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
    10. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
    Artículos relacionados
    Adiós pensionistas: el nuevo plan del Gobierno para que vuelvan a trabajar en España

    Adiós pensionistas: el nuevo plan del Gobierno para que vuelvan a trabajar en España

    Aviso a los pensionistas: puedes perder el 20% de tu jubilación por este requisito

    Aviso a los pensionistas: puedes perder el 20% de tu jubilación por este requisito

    Alerta pensionistas: puedes quedarte sin jubilación si no revisas ahora estos requisitos

    Alerta pensionistas: puedes quedarte sin jubilación si no revisas ahora estos requisitos

    Ya es oficial: esta es la fecha de la primera paga extra de los pensionistas en 2025

    Ya es oficial: esta es la fecha de la primera paga extra de los pensionistas en 2025

    Contenidos que te pueden interesar
    Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

    Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

    Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

    Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

    DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

    DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

    Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

    Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

    Las claves en el caso de Mario Biondo: ¿suicidio o asesinato?

    Las claves en el caso de Mario Biondo: ¿suicidio o asesinato?

    Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

    Por qué se ha derrumbado un edificio en pleno centro de Madrid: varios desaparecidos

    El Gobierno legaliza el cannabis medicinal: así se podrá acceder en España

    El Gobierno legaliza el cannabis medicinal: así se podrá acceder en España

    Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas

    Metro de Madrid niega colapsos: las redes lanzan brutales respuestas