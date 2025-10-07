Cuándo se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas en BBVA, Caixabank, Santander...

El cobro de la pensión es una fecha muy esperada en muchos hogares. Supone el día en el que los jubilados de España cobran su ingreso mensual, permite planificar los gastos de todo el mes y también supone una gran ayuda para muchas familias al completo.

Por este motivo, muchos jubilados se están preguntando ya cuándo recibirán el pago correspondiente a la pensión de octubre de 2025. A pesar de que la Seguridad Social suele ejecutar la transferencia a finales de mes, la mayoría de entidades suelen adelantar los ingresos.

Sin embargo, no hay una fecha fija y depende de cada entidad bancaria. Por este motivo, es importante comprobar cuándo paga la pensión cada banco para estar pendientes de haber recibido bien el ingreso y saber que ya disponemos de la cantidad en la cuenta.

Esta es la fecha en la que se cobra la pensión en octubre de 2025: fechas por entidad bancaria

Se espera que la mayoría de los pensionistas reciban oficialmente el importe íntegro de su pensión entre los días 22 y 24 de octubre, aproximadamente. Recopilamos, sin embargo, la fecha exacta según cada entidad bancaria.

Unicaja: 22 de octubre

Bankinter: 22 de octubre

Santander: 23 de octubre

Ibercaja: 24 de octubre

La Caixa: 24 de octubre

Sabadell: 24 de octubre

Laboral Kutxa: 24 de octubre

BBVA: 25 de octubre

ING: 25 de octubre

Abanca: 27 de octubre

Pibank: 1 de noviembre

La fecha de pago de la pensión dependerá de cada entidad bancaria Envato Elements

Las entidades bancarias adelantarán, como siempre, el pago de la pensión, que la Administración paga ya con el mes vencido. Este adelanto facilita a los usuarios planificar mejor sus gastos, ya que las entidades conocen con anticipación el importe a cobrar, con fechas que pueden competir por obtener nuevos depositantes.