Cuándo se cobra el paro en febrero de 2026: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Conocer la fecha exacta de cobro de la prestación por desempleo es fundamental para organizar los pagos del mes y gestionar las finanzas en un momento en el que se está buscando trabajo.

Habitualmente, el SEPE abona las prestaciones por desempleo durante la primera quincena del mes, correspondientes al mes anterior. Esto incluye tanto la prestación contributiva como los subsidios por desempleo.

Como fecha de referencia, se suele situar el día 10 de cada mes. Si la fecha coincide con fin de semana o festivo, entonces ese ingreso se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

La fecha en la que se cobra el desempleo dependerá de cada entidad bancaria Envato Elements

Por tanto, el pago oficial del SEPE se realizará alrededor del 10 de febrero de 2026. En condiciones habituales, el dinero debería estar disponible en la cuenta bancaria antes del 15 de febrero.

Cuándo se cobra la prestación por desempleo en febrero de 2026: fechas por entidad bancaria

En todo caso, algunas entidades bancarias acostumbran a adelantar la fecha de cobro de la prestación por desempleo. Esto permite que los beneficiarios puedan adelantar sus pagos o gestionar más eficazmente el dinero recibido por la prestación.

Por este motivo, recopilamos las fechas de cobro de la prestación por desempleo por cada entidad bancaria, ya que varían sensiblemente dependiendo de la entidad en la que tenemos depositados nuestros ahorros.

Banco Santander: A partir del 3 de febrero.

Openbank: A partir del 3 de febrero.

BBVA: A partir del 10 de febrero.

Caixabank: A partir del 10 de febrero.

Bankinter: A partir del 10 de febrero.

Unicaja: A partir del 10 de febrero.

Imaginbank: A partir del 10 de febrero.

Ibercaja: A partir del 10 de febrero.

Abanca: A partir del 10 de febrero.

Banco Sabadell: A partir del 10 de febrero.

ING: A partir del 10 de febrero.

Cajasur: A partir del 10 de febrero.

Caja siete: A partir del 10 de febrero.

Cajas Rurales: Como cada provincia tiene una Caja Rural distinta y presentan distintas fechas de pago. Casi todos lo pagan el día 10.

En todo caso, se puede consultar a través de la Sede Electrónica del SEPE el estado de la prestación, así como la cuantía que se va a cobrar del paro. Durante los primeros seis meses de paro se cobra siempre el 70% de la base reguladora y a partir del sexto mes, el 60%.

En cuanto a los nuevos subsidios por desempleo, las cuantías variarán según el tiempo de percepción. Durante los seis primeros meses, será del 95% del IPREM (570 euros), a partir del sexto mes y hasta el mes doce, el 90% del IPREM (540 euros) y a partir de ese mes y hasta agotar el subsidio, el 80% del IPREM (480 euros). En el caso específico del subsidio para mayores de 52 años, siempre se cobrará el 80% del IPREM.