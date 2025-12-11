Adiós a una histórica tienda: cierra en plena capital tras 40 años de historia

Adiós a una histórica tienda en Barcelona. Los cambios en el sector del retail se han acelerado con la consolidación de la venta digital y el auge de competidores como Amazon, Shein o Zalando. Un nuevo escenario que golpea incluso a enseñas consolidadas o comercios con larga trayectoria.

El sector del retail se enfrenta a la consolidación de un paradigma en el que la venta a pie de calle pasa a un segundo plano. Los clientes pueden comprar desde casa y recibir los productos con comodidad, por lo que ya no necesitan visitar un establecimiento físico.

Por este motivo, la tendencia general del sector ha sido la concentración de tiendas y la apuesta por un nuevo formato experiencial. Se trata de ofrecer un valor añadido a la compra presencial, con una estética muy cuidada, grandes dimensiones y un enfoque casi turístico, donde el cliente pueda entrar en contacto con el stock disponible.

Este giro está afectando tanto a multinacionales como a empresas consolidadas en centros comerciales o grandes almacenes. Firmas como El Corte Inglés, Zara, Lefties, Primark, H&M o Pull&Bear prefieren concentrarse en grandes calles comerciales y priorizar un nuevo modelo de tienda.

Adiós a una histórica tienda en Barcelona: cierra tras 340 años de historia

En este contexto, la mítica tienda Planelles Donat, situada en uno de los grandes ejes comerciales de Barcelona, anuncia su cierre definitivo. El establecimiento estaba especializado en la venta de turrones artesanales, muy demandados durante la Navidad.

Esta emblemática tienda cuenta con una extensa historia familiar. Al frente del negocio están la quinta y sexta generación, en una empresa que nació tras la unión de dos sagas en 1954, aunque sus orígenes se remontan mucho más atrás.

La firma ha logrado popularidad por la gran calidad de sus turrones Envato Elements

A pesar de que Planelles Donat continuará con otras tiendas abiertas, el cierre de su emblemático establecimiento en Portal de l'Àngel, 7 marca el final de toda una etapa. Este espacio se inauguró en 1987 y buscaba conectar con barceloneses y turistas en una de las vías más transitadas de la ciudad condal. La empresa baja ahora la persiana tras el vencimiento del contrato de arrendamiento.

La firma seguirá operando con el resto de sus locales, situados en Portal de l'Àngel 27, calle Cucurella 9 y Portal de l'Àngel 25. Este último establecimiento, abierto en 1929, forma parte de la ruta de tiendas emblemáticas elaborada por el Ayuntamiento, que reconoce su historia y valor.

Una amplia historia

Planelles Donat abrió en 1850, cuando la familia Planelles vendía sus turrones en la feria de productos navideños de la plaza Real y La Rambla. El Ayuntamiento prohibió esta actividad en 1868, lo que obligó a los turroneros a trasladarse a los portales de las casas, momento en el que se inauguró el local de la calle Cucurella.

Los Planelles unieron sus fuerzas con la familia Donat en 1954 para consolidar un negocio que ha perdurado hasta la actualidad. Sus productos destacan por la tradición y la calidad de la materia prima, sin reinventar recetas: turrones de Jijona, Alicante, a la piedra, de yema o mazapán.

La firma destaca también por sus variedades de turrones de chocolate, sin azúcar y por su famosa horchata natural, elaborada desde 1927, que junto con el helado se convierte en uno de los productos estrella de la temporada veraniega.