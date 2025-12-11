Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós a una histórica tienda: cierra en plena capital tras 40 años de historia

El sector del 'retail' se enfrenta a un proceso de reposicionamiento que afecta a tiendas emblemáticas.

Adiós a una histórica tienda: cierra en plena capital tras 40 años de historia
Compra en tienda Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Diciembre 2025 15:57 (hace 6 minutos)

Adiós a una histórica tienda en Barcelona. Los cambios en el sector del retail se han acelerado con la consolidación de la venta digital y el auge de competidores como Amazon, Shein o Zalando. Un nuevo escenario que golpea incluso a enseñas consolidadas o comercios con larga trayectoria.

Vídeos Los Replicantes

El sector del retail se enfrenta a la consolidación de un paradigma en el que la venta a pie de calle pasa a un segundo plano. Los clientes pueden comprar desde casa y recibir los productos con comodidad, por lo que ya no necesitan visitar un establecimiento físico.

Por este motivo, la tendencia general del sector ha sido la concentración de tiendas y la apuesta por un nuevo formato experiencial. Se trata de ofrecer un valor añadido a la compra presencial, con una estética muy cuidada, grandes dimensiones y un enfoque casi turístico, donde el cliente pueda entrar en contacto con el stock disponible.

Este giro está afectando tanto a multinacionales como a empresas consolidadas en centros comerciales o grandes almacenes. Firmas como El Corte Inglés, Zara, Lefties, Primark, H&M o Pull&Bear prefieren concentrarse en grandes calles comerciales y priorizar un nuevo modelo de tienda.

Adiós a una histórica tienda en Barcelona: cierra tras 340 años de historia

En este contexto, la mítica tienda Planelles Donat, situada en uno de los grandes ejes comerciales de Barcelona, anuncia su cierre definitivo. El establecimiento estaba especializado en la venta de turrones artesanales, muy demandados durante la Navidad.

Esta emblemática tienda cuenta con una extensa historia familiar. Al frente del negocio están la quinta y sexta generación, en una empresa que nació tras la unión de dos sagas en 1954, aunque sus orígenes se remontan mucho más atrás.

La firma ha logrado popularidad por la gran calidad de sus turrones
La firma ha logrado popularidad por la gran calidad de sus turrones Envato Elements

A pesar de que Planelles Donat continuará con otras tiendas abiertas, el cierre de su emblemático establecimiento en Portal de l'Àngel, 7 marca el final de toda una etapa. Este espacio se inauguró en 1987 y buscaba conectar con barceloneses y turistas en una de las vías más transitadas de la ciudad condal. La empresa baja ahora la persiana tras el vencimiento del contrato de arrendamiento.

La firma seguirá operando con el resto de sus locales, situados en Portal de l'Àngel 27, calle Cucurella 9 y Portal de l'Àngel 25. Este último establecimiento, abierto en 1929, forma parte de la ruta de tiendas emblemáticas elaborada por el Ayuntamiento, que reconoce su historia y valor.

Una amplia historia

Planelles Donat abrió en 1850, cuando la familia Planelles vendía sus turrones en la feria de productos navideños de la plaza Real y La Rambla. El Ayuntamiento prohibió esta actividad en 1868, lo que obligó a los turroneros a trasladarse a los portales de las casas, momento en el que se inauguró el local de la calle Cucurella.

Los Planelles unieron sus fuerzas con la familia Donat en 1954 para consolidar un negocio que ha perdurado hasta la actualidad. Sus productos destacan por la tradición y la calidad de la materia prima, sin reinventar recetas: turrones de Jijona, Alicante, a la piedra, de yema o mazapán.

La firma destaca también por sus variedades de turrones de chocolate, sin azúcar y por su famosa horchata natural, elaborada desde 1927, que junto con el helado se convierte en uno de los productos estrella de la temporada veraniega.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Adiós MTV: cierra la mayoría de emisoras y pone fin a una era

Adiós MTV: cierra la mayoría de emisoras y pone fin a una era

Adiós Decathlon: cierra una histórica tienda tras más de 25 años

Adiós Decathlon: cierra una histórica tienda tras más de 25 años

Adiós TDT: cierra este emblemático canal el 31 de diciembre

Adiós TDT: cierra este emblemático canal el 31 de diciembre

Ni Primark ni Pepco: la multinacional que cierra una histórica tienda el 22 de noviembre

Ni Primark ni Pepco: la multinacional que cierra una histórica tienda el 22 de noviembre

Contenidos que te pueden interesar
Adiós a una histórica tienda: cierra en plena capital tras 40 años de historia

Adiós a una histórica tienda: cierra en plena capital tras 40 años de historia

Concierto Don Omar en España: fecha y dónde comprar entradas

Concierto Don Omar en España: fecha y dónde comprar entradas

Adiós a viajes baratos: Renfe, Iryo y Ouigo suben sus precios

Adiós a viajes baratos: Renfe, Iryo y Ouigo suben sus precios

Sale a la luz el nuevo anuncio Campofrío Navidad 2025: Ana Rosa contra la polarización

Sale a la luz el nuevo anuncio Campofrío Navidad 2025: Ana Rosa contra la polarización

Mascarilla obligatoria por la gripe: en qué comunidades y dónde usarla

Mascarilla obligatoria por la gripe: en qué comunidades y dónde usarla

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la fecha en la que abre la nueva línea 6

Confirmado por Metro de Madrid: esta es la fecha en la que abre la nueva línea 6

Islandia también abandona Eurovisión 2025: ya hay cinco países fuera por Israel

Islandia también abandona Eurovisión 2025: ya hay cinco países fuera por Israel

Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025

Confirmado por la OCU: el alimento del supermercado que más ha sube en Navidad 2025