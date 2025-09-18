Cuándo se cambia la hora en España: fecha de entrada del horario de invierno 2025

Muchos coinciden en que el verano se ha pasado demasiado rápido. Los días se van acortando y, a pesar de que el calor permanece, las temperaturas se van reduciendo en un clima que poco a poco se va adentrando en la época invernal.

Todo ello nos encamina a revisar el reloj, ya que dentro de no mucho tiempo tocará un cambio de hora, puesto que todavía nos encontramos en el horario de verano. Esta medida está encaminada a reducir el consumo energético y adaptar los horarios a la salida y puesta de sol, aunque tiene los días contados.

En 2018, la Comisión Europea propuso eliminar el cambio de hora bianual, dejando a cada país la decisión de mantener el horario de verano o invierno de forma permanente, ya que no se ha cerrado ningún consejo entre los socios.

El cambio de hora busca adaptar los ciclos solares al reloj Pexels

En el caso de España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) elaborado en 2022 recoge los cambios de hora hasta 2026, por lo que todavía habrá que esperar a la siguiente actualización para comprobar qué medida se adopta para el período 2027-2031. Se prevé que la próxima actualización sea publicada antes de marzo de 2027, aunque todavía no hay una fecha específica.

Cambio de hora en España: esta es la fecha en la que entra el horario de invierno 2025

Por el momento, se prevé que los cambios de hora bianuales permanezcan vigentes. La modificación siempre se realiza el último domingo del mes de octubre y en esta ocasión se retrasará la hora, por lo que esa jornada podremos dormir una hora más.

En 2025, se prevé que el cambio de hora tenga lugar durante la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. Será a las 03:00 horas (peninsular), cuando el reloj se retrasará en una hora. De este modo, cuando marquen las 03:00, habrá que retrasar hasta las 02:00.

El cambio hará que esa noche tenga una hora más que podrá ser aprovechada para el descanso, pero también afectará a nuestras rutinas desde entonces. Este cambio provocará que amanezca una hora más temprano y también atardezca una hora antes, por lo que habrá menos luz al final de la jornada.

El objetivo del cambio de hora en dos ocasiones al año es ajustar la jornada laboral con las horas de luz diarias, buscando de este modo un mayor aprovechamiento de la luz natural y también lograr un ahorro energético. La medida aparece recogida en un texto normativo que regula el cambio de hora en todos los países que conforman la Unión Europa, la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001.