Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático

Las activistas de Futuro Vegetal han quedado denunciadas por daños al patrimonio y enfrentan sanciones de 600 euros.

Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
Futuro Vegetal arroja pintura en la Sagrada Familia Foto: RRSS
Adrián Parrondo

01 Septiembre 2025 14:58 (hace 1 hora)

Dos integrantes de la plataforma Futuro Vegetal han sido detenidas después de arrojar pintura sobre una fachada de la Sagrada Familia para protestar contra el cambio climático, la "inacción" del Gobierno y la gestión de los incendios forestales.

Los hechos ocurrieron este domingo, 31 de agosto, alrededor de las ocho de la mañana. Las activistas lanzaron polvo tintado de color rojo en el Portal de la Fe de la basílica de Gaudí ante la mirada de sorpresa de los viandantes.

Cuando las activistas lanzaron el polvo rojo contra este monumento característico de Barcelona, comenzaron a gritar la frase "Justicia climática". De este modo, querían denunciar el cambio climático y el papel del Gobierno en la gestión del cambio climático y los incendios forestales.

Una denuncia por daños al patrimonio

En el momento en el que se han producido estos hechos, la seguridad privada de la Sagrada Familia ha intervenido para interceptar a los activistas. La Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado a sus integrantes por "deslucimiento de monumento".

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias por el incidente. La plataforma Futuro Vegetal ha expresado que lanzó "polvo tintado en la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la península este verano".

La plataforma ha criticado en redes sociales al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: "Las subvenciones de este sistema no cesan y los incendios fueron utilizados por el 'lobbies' cárnico como una herramienta propagandística", llegó a escribir.

Desde Futuro Vegetal han indicado que las dos activistas que llenaron de pintura una de las fachadas de la Sagrada Familia en Barcelona han quedado finalmente en libertad con una propuesta de sanción de 600 euros por la 'ley mordaza'.

