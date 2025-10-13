Los Replicantes
Ni Móstoles ni Parla: esta es la localidad más barata en Madrid para comprar una casa

Los precios disparados de la vivienda están dificultando el acceso de la población a un derecho básico.

Viviendas Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

13 Octubre 2025 11:04 (hace 2 horas)

El precio de la vivienda se encuentra tensionado en España. El desfase entre la oferta y la demanda ha provocado que la mayoría de españoles tenga grandes dificultades en el acceso a una casa, algo que además ha impactado en el retraso de la edad de emancipación en nuestro país.

La mayor prueba de las dificultades para adquirir una vivienda en España las aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que el precio del ladrillo se ha disparado en un 70% tan solo en una década.

Todos estos factores han llevado a que la dificultad en el acceso a una vivienda sea una de las principales preocupaciones para los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Y en algunas zonas, como Madrid, Barcelona o Baleares, el problema se dispara especialmente en las zonas tensionadas.

Dónde está el pueblo con la vivienda más barata de Madrid

Por este motivo, muchos españoles intentan buscar alternativas o posibilidades de acceso a una vivienda con unos precios más asequibles. Y, en la Comunidad de Madrid, hay un pueblo que tiene un precio muy inferior.

Se trata de Cadalso de los Vidrios, el pueblo con la vivienda más barata de la Comunidad de Madrid. Esta localidad se encuentra al suroeste de la región, con un precio medio de 1.059 euros /m2, muy lejos de la media de la provincia, que asciende hasta 4.343 euros/m2. Se encuentra a 86 kilómetros de Madrid, en las inmediaciones de Toledo y Ávila.

Cadalso de los Vidrios ofrece los precios más baratos de la vivienda en la Comunidad de Madrid
Cadalso de los Vidrios ofrece los precios más baratos de la vivienda en la Comunidad de Madrid CC

Este pueblo cuenta con 3.200 habitantes y es conocido por su legado en la industria del vidrio, a la que debe su nombre. En ella se instalaron hornos vidrieros que abastecían a la Real Botica del Monasterio de El Escorial durante los siglos XVI y XVII. Además, posee el Palacio del Marqués de Villena, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y la Casa de los Salvajes.

En la localidad se pueden encontrar pisos por 55.000 euros y hasta chalets con piscina desde casi 150.000 euros. Por este motivo, Cadalso de los Vidrios puede ser una oportunidad para encontrar una vivienda asequible en la región o, incluso, una casa con mejores posibilidades que sería inalcanzable en la capital.

