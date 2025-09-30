Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Así es el café más caro de Madrid: su brutal precio y dónde se sirve

La capital alberga uno de los lugares donde los precios de las consumiciones se disparan y son inaccesibles para la población general.

Así es el café más caro de Madrid: su brutal precio y dónde se sirve
Una taza de café Foto: Pexels
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Septiembre 2025 12:05 (hace 10 horas)

Salir a disfrutar un café fuera de casa puede ser una oportunidad para desconectar y descansar en momentos de trabajo o, también, ocio. Los precios pueden variar sensiblemente atendiendo al lugar al que nos dirigimos.

Vídeos Los Replicantes

A pesar de que estas diferencias de precios e incluso clase social a la hora de disfrutar de un bar pueden haberse reducido respecto al pasado, todavía existen lugares donde el precio puede resultar excluyente para muchos visitantes.

Un aspecto que se puede apreciar con un gesto tan sencillo como pedir un café en la barra de un bar. Y en Madrid, una ciudad en la que se pueden apreciar grandes desigualdades, también se pueden comprobar estos escenarios.

El café más caro de Madrid: un precio no accesible para todos

Con la propuesta de conocer el café más caro de Madrid, la periodista Ana Gutiérrez (@anarasueros) ha compartido su experiencia en redes sociales, disfrutando de la taza con el precio más elevado de la capital "a ver si merece la pena".

El lugar escogido es la terraza del Mandarin Oriental Ritz en Madrid. En un vídeo publicado en TikTok, no tiene reparo en mostrar las opciones que ha pedido a los camareros: "Pues aquí están los tres cafés. Lo estoy probando y mirad qué mono lo ponen todo".

En su caso, Ana apostó por un café manchado con avena acompañado de unas pastas. "El sitio, como veis, es precioso", reconoce en su publicación, en la que se puede apreciar un espacio muy sofisticado, rodeado de vegetación y próximo al Paseo del Prado y el Parque del Retiro.

Pero la sorpresa llegó realmente con el precio. "Esto cuesta en total 30 euros por tres cafés", explica. Un precio muy elevado que lleva a muchos a preguntarse por la relación calidad-precio: "Es verdad que estaba bueno, pero ¿pagarías esto por el café más caro de Madrid", se cuestiona ante sus seguidores.

@anarasueros ¿Pagarías esto por el café más caro de Madrid? #madrid #cafe #coffee #coffeetiktok #planesmadrid ♬ sonido original - ????????

Sin duda, el espacio escogido es uno de los más lujosos en la capital. Se trata del hotel Ritz, inaugurado en 1910 por el rey Alfonso XIII para dotar a Madrid de un hotel de lujo similar a los que ya había en Londres o París. Cuenta en su interior con 153 habitaciones, de las que 53 son suites, con la Royal Suite como más lujosa, de casi 190 m2, balcones privados, visitas al Museo del Prado y al jardín, zona de estar, comedor, cocina y baño con sala de vapor.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  4. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  5. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  6. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  7. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  8. Los 10 terremotos más grandes de la historia
  9. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  10. El escatológico reto viral de moda: obliga a evacuar de urgencia una piscina de Jaén
Artículos relacionados
Ya es oficial: esta es la fecha de reapertura de la Fnac de Callao con una enorme fiesta

Ya es oficial: esta es la fecha de reapertura de la Fnac de Callao con una enorme fiesta

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Ayuso al más puro estilo chavista: censura un programa sobre el franquismo en colegios

Ayuso al más puro estilo chavista: censura un programa sobre el franquismo en colegios

La brutal multa que enfrentas por tener esto en el balcón en Madrid: está prohibido

La brutal multa que enfrentas por tener esto en el balcón en Madrid: está prohibido

Contenidos que te pueden interesar
Graban y cuelgan en internet la brutal muerte del influencer Tang Feiji: en pleno directo

Graban y cuelgan en internet la brutal muerte del influencer Tang Feiji: en pleno directo

Qué es Stratus: la nueva variante de Covid-19 que preocupa a la OMS en otoño 2025

Qué es Stratus: la nueva variante de Covid-19 que preocupa a la OMS en otoño 2025

A partir de 2026 tienes que llevar esto en el coche si no quieres ser multado

A partir de 2026 tienes que llevar esto en el coche si no quieres ser multado

El extracto de cannabis que reduce el dolor lumbar y no genera adicción

El extracto de cannabis que reduce el dolor lumbar y no genera adicción

Primark se expande por España: inaugura este enorme centro comercial en 2026

Primark se expande por España: inaugura este enorme centro comercial en 2026

Ni líquidos ni productos: el truco más sencillo y efectivo para limpiar las gafas

Ni líquidos ni productos: el truco más sencillo y efectivo para limpiar las gafas

Quiénes son Gen Z 212: el grupo que está organizando protestas en Marruecos

Quiénes son Gen Z 212: el grupo que está organizando protestas en Marruecos

De qué ha muerto el futbolista Billy Vigar (Arsenal FC) a los 21 años: en pleno partido

De qué ha muerto el futbolista Billy Vigar (Arsenal FC) a los 21 años: en pleno partido