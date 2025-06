Si te piden fotocopiar tu DNI en un hotel, rechaza: supone multas de miles de euros

Con la llegada del verano, multitud de españoles se preparan para desplazarse por todo el país. Uno de los gestos habituales en estas fechas es mostrar el DNI para hacer el 'check in' en un alojamiento turístico, aunque debemos tener cuidado.

Los establecimientos buscan de este modo comprobar que los datos de la reserva son correctos y también añadirlos a un registro oficial de seguridad ciudadana, para colaborar con las autoridades . Sin embargo, cuando seamos reclamados para este gesto, hay que tener en cuenta que existen unos límites.

Lo que no está permitido

Los hoteles deben tener en cuenta la protección de datos personales y garantizar la privacidad de los clientes. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha informado sobre las casuísticas relacionadas con este tipo de prácticas en hoteles y alojamientos.

Si bien es cierto que se deben recoger algunos datos de las personas que van a alojarse, la Agencia recuerda que nadie está autorizado a solicitar una copia del documento de identidad del cliente, puesto que vulneraría el principio de minimización de datos y supondría un tratamiento excesivo.

Los hoteles no pueden fotocopiar tu DNI Envato Elements

Algunos documentos como como el DNI incluyen información adicional a la requerida por la norma (como la fotografía, la fecha de caducidad, el CAN o nombres de los padres), cuyo tratamiento incrementa el riesgo de suplantación de identidad.

Además, el DNI no recoge todos los datos de información que establece la ley, por lo que no es un recurso válido para su cumplimiento por sí solo. Además, el envío de una copia del documento no permite verificar con certeza la identidad de la persona que lo remite.

Cómo actuar

La AEPD explica que los datos se pueden recoger mediante un formulario presencial u online. Para su autentificación, sería suficiente con una verificación visual del documento. Si se realiza por internet, se recomienda el uso de mecanismos como certificados digitales, comprobación con los datos asociados al método de pago o autenticación a través de códigos enviados al teléfono o correo electrónico del cliente.

La AEPD ya impuso una multa de 1.500 euros a un hotel de Cantabria tras exigir a un huésped que entregase su DNI para escanearlo y fotocopiarlo. El viajero se negó y el establecimiento entonces le canceló la reserva, que había realizado a través de Booking.

E hotel le ofreció la posibilidad de realizar el 'check-in' online para completar el registro y no perder tiempo en el momento de llegada al alojamiento. El trámite exigía una fotografía del DNI por ambas caras, por lo que el viajero decidió esperar para completar el registro en la recepción.

De este modo, solo se debe facilitar el DNI para una comprobación visual en el instante de realizar el 'check in' en el alojamiento, pero en ningún caso se puede permitir que se hagan fotocopias de este documento. El riesgo es una posible suplantación de identidad en el caso de que las fotocopias puedan terminar en las manos equivocadas.