Confirmado por el Banco de España: cómo recuperar billetes quemados en los incendios

Confirmado por el Banco de España. Todos los ciudadanos afectados por los incendios que están afectando el país tienen la posibilidad de pedir un canje de billetes o monedas si se han quemado por la oleada de fuego que recorre varios puntos del territorio.

"Si el fuego ha alcanzado tu casa, no des el dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, recuperarás tu dinero", indica el organismo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Cómo recuperar billetes quemados en los incendios de España

De este modo, para recuperar los billetes, es fundamental presentar, de forma presencial, el dinero deteriorado o defectuoso en una sucursal del Banco de España o, en su caso, en aquella entidad de crédito donde se depositan los ahorros bancarios para llevar a cabo el reconocimiento y posterior canje por uno nuevo.

El Banco de España indica que, por norma general, se realizará el canje cuando se presente más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido, por ejemplo, en los incendios.

Los billetes que estén manchados, ensuciados con inscripciones o directamente rotos, cuando hayan sido reconocidos, podrán canjearse por billetes nuevos de igual valor. También, si lo prefiere el consumidor, se podrá abonar el importe correspondiente en la cuneta corriente de la entidad financiera que se indique.