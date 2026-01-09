La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

Al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas en la explosión y derrumbe de un edificio en la calle Azcoitia, 19, en el distrito de Carabanchel (Madrid). La Policía Nacional se encuentra desplegada en la zona, un operativo con la presencia de Emergencias y Bomberos.

Los efectivos desplazados han rescatado a cuatro personas del interior del inmueble, ya que dentro de la vivienda afectada residía una familia. La explosión ha colapsado el forjado de la cubierta sobre la cual vivían, en la cuarta planta, a raíz de una explosión de gas que se ha producido en el interior.

Explosión repentina

Se ha registrado una gran explosión, repentina, que ha despertado rápidamente todas las alarmas. Con motivo de la emergencia, un helicóptero de la Policía Municipal de Madrid está registrando la zona.

La explosión ha cambiado por completo la rutina del barrio. La Policía Municipal de Madrid está regulando ahora el tráfico y colaborando en la identificación de los vecinos afectados. El Samur social ha ofrecido alojamiento de emergencia a la familia de la vivienda donde se ha originado el fuego.