Castilla y León aprueba extraer cuarcita en Oencia tras la destrucción de los incendios

La Junta de Castilla y León (PP) ha aprobado la explotación minera 'Mesa de Reis', promovida por Neopiedras S.L., para abrir una cantera de cuarcita a cielo abierto en la localidad de Gestoso, en el municipio de Oencia (León), como aparece reflejado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Se ha dado el visto bueno desde las administraciones, con una vida útil estimada de 30 años y una producción anual de 9.600 toneladas de piedra. Además, la explotación incluye un plan de restauración ambiental para recuperar todos los terrenos cuando haya finalizado la actiivdad, como recoge Bierzo24.

El momento en el que se da el visto bueno no es casual. Se produce en un instante delicado, puesto que Oencia ha sido recientemente víctima de los incendios que han asolado el país, que destruyó parte del municipio y obligó a los propios vecinos a intervenir para evitar que la catástrofe fuera a mayores.

La @UMEgob realiza misiones de apertura de línea de defensa y tendido de mangueras junto al 7e Régiment d'Instruction et d'Intervention de Sécurité Civile de Francia @riisc_7.



???????????????????? Ambas unidades colaboran en los incendios de Oencia y Porto, uniendo esfuerzos frente al fuego. pic.twitter.com/fnC6kh9M28 — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 21, 2025

"Es tan grande la devastación que hay, que no puedes hacer nada. Tienen que venir y limpiar todo esto. Que respondan ahora las administraciones, ya que antes nos han abandonado", relataba una afectada en declaraciones a Infobierzo, después de que la vivienda de sus padres hubiera quedado completamente devorada por las llamas.

Oposición de los vecinos

La aprobación de una mina en Oencia tras los incendios ha generado un fuerte rechazo social y vecinal. Durante su tramitación se presentaron 34 alegaciones (cuatro de entidades y otras treinta de particulares) apelando a posibles impactos ambientales, cercanía a espacios protegidos de la Red Natura 2000, así como afecciones al patrimonio y calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, todas fueron desestimadas en mayo de 2023.

Ahora, se aprueba este permiso precisamente en un momento especialmente crítico para toda la zona, mientras se analizan todos los daños de los incendios forestales, que han arrasado por completo el núcleo de Lusio. La Junta de Castilla y León defiende el proyecto de Mesa de Reis como un impulso económico en la zona que generará empleo y actividad industrial, aunque el contexto, rechazo vecinal y calidad de los vecinos hacen que sea una decisión controvertida.