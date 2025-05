Caos ferroviario entre Madrid y Sevilla por un sabotaje y un fallo técnico de última hora

La línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla vivió este domingo, 4 de mayo, una de sus jornadas más críticas en años. Un sabotaje en la infraestructura ferroviaria y una avería mecánica de última hora provocaron el colapso del servicio durante horas, afectando a más de 10.700 pasajeros y unos 30 trenes. La situación se complicó aún más por coincidir con la operación retorno del puente de mayo y las horas previas a la inauguración de la Feria de Sevilla.

Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"

Todo comenzó con el robo de cable en cuatro tramos distintos de la provincia de Toledo, detectado sobre las 17:44 horas. Según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, estos actos de sabotaje permitían aún la circulación de trenes, aunque con restricciones de velocidad que ya anticipaban importantes retrasos. Pero el verdadero colapso llegó más tarde, cuando un convoy de Iryo sufrió un "enganchón" que dañó la catenaria, deteniendo por completo el tráfico ferroviario entre la capital y Andalucía.

Muchos me preguntáis que por qué "si se sabía" que los trenes no iban a llegar, no se anuló su salida. Conviene aclarar que ha habido dos incidentes diferentes:



1. Robo de cable en cuatro puntos (17:44): esto permitía la circulación con limitación de velocidad. Significaba que...