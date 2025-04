Nuevos abonos gratuitos de Renfe: fechas, requisitos y cómo pedirlos

Nuevos abonos para viajar completamente gratis en trenes de Renfe Cercanías, Media Distancia y Rodalies. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha activado los tickets para los meses de mayo y junio, que pueden solicitarse desde este martes, 8 de abril, a través de los canales habituales.

Este tipo de billetes están destinados a viajeros frecuentes y permiten realizar trayectos ilimitados durante dos meses, previo pago de una fianza que posteriormente será reembolsada si finalmente se alcanza un número mínimo de viajes.

El Gobierno reduce desde 16 a 8 el número de viajes necesarios para recuperar la fianza de 10 ó 20 euros en los servicios de Renfe, correspondientes a los últimos meses en los que se aplicará la gratuidad del servicio antes del cambio del sistema. Además, en el caso de las líneas de titularidad estatal, los abonos también serán gratuitos, aunque su comercialización se activará durante el mes de abril.

¿Qué plazos tienen los abonos gratuitos de Renfe?

Los nuevos abonos gratuitos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia están disponibles desde este martes 8 de abril de 2025 y tendrán validez desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. Sin embargo, se excluye a Asturias y Cantabria, que seguirán con el formato cuatrimestres y la validez se ampliará hasta el 31 de agosto.

Además, también se baraja una nueva temporada para los abonos gratuitos de autobús de titularidad estatal, que permitirán también los desplazamientos de larga distancia completamente gratis mediante el pago de una fianza. Aunque la fecha de renovación todavía no se ha concretado, será durante el mes de abril.

¿Cómo puedo solicitar el abono gratuito de Renfe y qué incluye?

Los abonos gratuitos que lanza Renfe permiten realizar viajes ilimitados durante el periodo de validez en sus diferentes servicios. En todo caso, hay que solicitar el título de viajes ilimitados independiente para cada uno de ellos. Se trata de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y los servicios ferroviarios de ancho métrico de Asturias y Cantabria.

Los abonos se pueden adquirir en todos los canales habituales de Renfe. Se recomienda acudir a la app de Renfe Cercanías, aunque también se pueden comprar en máquinas de autoventa, taquillas de las estaciones y la página web oficial de Renfe. Es fundamental registrarse previamente en la web o app para formalizar la compra del abono.

¿Cuánto cuestan los abonos gratuitos de Renfe y cómo puedo recuperar la fianza?

A pesar de que los abonos son gratuitos, hay determinadas condiciones para aprobar la devolución de la fianza. En Cercanías y Rodalies se pagan 10 euros que se devolverán al realizar un mínimo de ocho viajes. En Media Distancia son 20 euros de fianza que se devolverán al realizar 8 viajes. Y en el caso de Asturias y Cantabria, en el sistema de ancho métrico, se pagarán 10 euros de fianza que se devolverán tras 16 viajes al ser el abono cuatrimestres.

Para recuperar la fianza, la devolución se realizará automáticamente al finalizar el período si se ha pagado con tarjeta. En el caso de pagar en efectivo, habrá que solicitarla en taquilla, presentando el abono y justificante de compra correspondiente.

Hasta recibir la devolución de la fianza, se recomienda conservar el abono (código QR o tarjeta física TSC/ISO), así como el ticket o justificante de compra. Son documentos que pueden ser imprescindibles para tramitar la devolución o resolver incidencias.

Condiciones del abono gratuito de Renfe

Renfe establece, en todo caso, una serie de normas de obligado cumplimiento para evitar sanciones o la retirada del abono. Entre otras, que solo sea utilizado por el titular, que en Media Distancia no se pueden reservar más de cuatro viajes diarios, que no se puede reservar el mismo trayecto dos veces hasta que transcurra el triple del tiempo del viaje y que no utilizar más de tres reservas realizadas se considerará uso indebido, cancelación del abono e imposibilidad de adquirirlo en 30 días.

Nuevas tarifas de Renfe

El nuevo sistema de tarifas de Renfe se iniciará desde el 1 de julio, cuando cambiará por completo el abono gratuito y se establecerán nuevas ayudas al transporte público con la equidad y accesibilidad como principales guías.

Abono mensual único para todas las Cercanías por 20 euros.

Abono joven (15 a 26 años): 10 euros al mes.

Transporte gratuito para menores de 15 años.

Media Distancia: descuentos del 40% (50% para jóvenes).

Autobuses estatales: descuentos entre el 40% y el 70

Bonificaciones en transporte urbano y metropolitano (cofinanciadas por el Estado y las comunidades autónomas): de al menos un 40%.

Con esta política se busca facilitar el acceso de la población a los sistemas de transporte público en sus desplazamientos, mediante una transición verde justa y sostenible, así como la equidad y facilidad en el acceso a medios más sostenibles.