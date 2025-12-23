La revelación del chef Jordi Cruz ('MasterChef'): así se aliña realmente una ensalada

Cuando pensamos en una forma de preparar una comida realmente saludable y con rapidez, una de las opciones que surgen rápidamente es la ensalada. Su preparación no requiere gran complejidad ni utensilios de calado, tiene un perfil muy versátil en cuanto a su composición y el perfil nutritivo es alto sin aportar excesivas calorías.

Uno de los trucos habituales y más recurridos para evitar que la ensalada termine siendo un plato totalmente soso es recurrir a un buen aliñado. La mezcla correcta y el orden de los pasos es fundamental, por ello, lo mejor es aprender de la experiencia de los expertos en la materia.

Por este motivo, el conocido chef Jordi Cruz, que ha logrado gran presencia mediática como uno de los miembros del jurado del programa 'MasterChef' de RTVE, revela cómo se realiza realmente el aliño de una ensalada. Muchos pueden verse sorprendidos.

"La eterna discusión": así se aliña una ensalada, según el chef Jordi Cruz

El conocido chef revela que, cuando se aliña correctamente una ensalada, se pueden lograr grandes mejoras en la degustación. "El orden importa. Este es uno de esos trucos de cocina que parecen pequeños, pero marcan la diferencia", explica el cocinero, que reconoce que se puede llegar a cambiar por completo el sabor y textura.

El chef Jordi Cruz da la clave definitiva para aliñar una ensalada Pexels

Por este motivo, el cocinero Jordi Cruz, jurado de 'MasterChef', revela cuáles son los pasos que hay que seguir para lograr el aliñado perfecto para una ensalada: "Primero va el vinagre porque es el único líquido capaz de diluir la sal de forma uniforme. Si lo pones después, ya no hará su trabajo por igual.

Posteriormente, reconoce que se debe añadir la sal: "Se integra perfectamente gracias al vinagre y se reparte por toda la ensalada", sentencia. Para terminar, se debe poner el aceite de oliva virgen extra: "Actúa como una barrera natural. Si lo echas antes, puede impedir que la sal se mezcle bien y el aliño quedará irregular. Por tanto, el orden definitivo queda de la siguiente forma:

Vinagre

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Con estos sencillos pasos, podemos lograr finalmente el aliño perfecto para la ensalada. Un gran motivo de disputa en la cocina que, finalmente, tiene el veredicto de un gran experto en la materia.