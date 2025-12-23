Los Replicantes
Buscar

Vida

La revelación del chef Jordi Cruz ('MasterChef'): así se aliña realmente una ensalada

El chef Jordi Cruz revela finalmente una de las grandes incógnitas que dividen a los españoles en la cocina.

La revelación del chef Jordi Cruz ('MasterChef'): así se aliña realmente una ensalada
El chef y jurado de MasterChef Jordi Cruz y una ensalada Foto: RTVE | Pexels (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Diciembre 2025 18:16 (hace 3 horas)

Cuando pensamos en una forma de preparar una comida realmente saludable y con rapidez, una de las opciones que surgen rápidamente es la ensalada. Su preparación no requiere gran complejidad ni utensilios de calado, tiene un perfil muy versátil en cuanto a su composición y el perfil nutritivo es alto sin aportar excesivas calorías.

Vídeos Los Replicantes

Uno de los trucos habituales y más recurridos para evitar que la ensalada termine siendo un plato totalmente soso es recurrir a un buen aliñado. La mezcla correcta y el orden de los pasos es fundamental, por ello, lo mejor es aprender de la experiencia de los expertos en la materia.

Por este motivo, el conocido chef Jordi Cruz, que ha logrado gran presencia mediática como uno de los miembros del jurado del programa 'MasterChef' de RTVE, revela cómo se realiza realmente el aliño de una ensalada. Muchos pueden verse sorprendidos.

"La eterna discusión": así se aliña una ensalada, según el chef Jordi Cruz

El conocido chef revela que, cuando se aliña correctamente una ensalada, se pueden lograr grandes mejoras en la degustación. "El orden importa. Este es uno de esos trucos de cocina que parecen pequeños, pero marcan la diferencia", explica el cocinero, que reconoce que se puede llegar a cambiar por completo el sabor y textura.

El chef Jordi Cruz da la clave definitiva para aliñar una ensalada
El chef Jordi Cruz da la clave definitiva para aliñar una ensalada Pexels

Por este motivo, el cocinero Jordi Cruz, jurado de 'MasterChef', revela cuáles son los pasos que hay que seguir para lograr el aliñado perfecto para una ensalada: "Primero va el vinagre porque es el único líquido capaz de diluir la sal de forma uniforme. Si lo pones después, ya no hará su trabajo por igual.

Posteriormente, reconoce que se debe añadir la sal: "Se integra perfectamente gracias al vinagre y se reparte por toda la ensalada", sentencia. Para terminar, se debe poner el aceite de oliva virgen extra: "Actúa como una barrera natural. Si lo echas antes, puede impedir que la sal se mezcle bien y el aliño quedará irregular. Por tanto, el orden definitivo queda de la siguiente forma:

  • Vinagre
  • Sal
  • Aceite de oliva virgen extra

    • Con estos sencillos pasos, podemos lograr finalmente el aliño perfecto para la ensalada. Un gran motivo de disputa en la cocina que, finalmente, tiene el veredicto de un gran experto en la materia.

    Lo más compartido

    1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
    2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
    3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
    4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
    5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
    6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
    7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
    8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
    9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
    10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
    Artículos relacionados
    RTVE publica los sueldos del jurado de 'MasterChef'

    RTVE publica los sueldos del jurado de 'MasterChef'

    Jordi Cruz da la respuesta más implacable al polémico mensaje de Ayuso

    Jordi Cruz da la respuesta más implacable al polémico mensaje de Ayuso

    Jordi Cruz se enfrenta a los haters tras una compra peculiar: "Compraos lo que os dé la gana"

    Jordi Cruz se enfrenta a los haters tras una compra peculiar: "Compraos lo que os dé la gana"

    El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende

    El chef Jordi Cruz se pronuncia sobre la calidad de McDonald's: su opinión sorprende

    Contenidos que te pueden interesar
    Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

    Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

    Qué comunidades se unen al abono único de transporte: el primer territorio que se suma

    Qué comunidades se unen al abono único de transporte: el primer territorio que se suma

    La revelación del chef Jordi Cruz ('MasterChef'): así se aliña realmente una ensalada

    La revelación del chef Jordi Cruz ('MasterChef'): así se aliña realmente una ensalada

    Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

    Horarios del transporte en Madrid en Nochebuena y Navidad 2025: Metro, Cercanías y EMT

    Alerta Guardia Civil: si recibes este mensaje de tus paquetes de Navidad, es una estafa

    Alerta Guardia Civil: si recibes este mensaje de tus paquetes de Navidad, es una estafa

    De qué ha muerto la periodista Patricia López a los 48 años

    De qué ha muerto la periodista Patricia López a los 48 años

    ¿Qué ganará el vencedor de Benidorm Fest 2026? El giro de un festival ya sin Eurovisión

    ¿Qué ganará el vencedor de Benidorm Fest 2026? El giro de un festival ya sin Eurovisión

    Próximas elecciones en España: qué comicios cambiarán el rumbo del país en 2026

    Próximas elecciones en España: qué comicios cambiarán el rumbo del país en 2026