Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por imponer una multa de 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea por el cobro de suplementos en el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

En el expediente se señala que la Ley de Navegación Aérea de España restringe la libertad de las aerolíneas para fijar precios, por lo que concede un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades.

Un proceso de negociación

En la carta enviada desde Bruselas, se abre un proceso de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid que permita resolver las diferencias de criterio alrededor de este asunto. Se trata de intentar un criterio común para la regulación de las aerolíneas.

Sin embargo, si no se logra resolver este asunto en dos meses, la Comisión Europea se atribuye la posibilidad de pasar a una segunda fase, que implica el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso, que supone llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).