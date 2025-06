El brutal momento en el que colapsa la televisión iraní por un bombardeo de Israel

La escalada de ataques entre Israel e Irán está elevando el riesgo de alcanzar una gran guerra regional. Tel Aviv está apuntando hacia su programa nuclear, pero también a infraestructuras clave que están siendo interpretadas como un intento de desbancar al régimen teocrático.

Uno de los últimos ataques ha tenido como objetivo la televisión estatal de Irán por parte de la Fuerza Aérea Israelí. En pleno directo, se ha vivido un momento especialmente crítico cuando una explosión ha sacudido el estudio donde se estaba retransmitiendo la seña.

BREAKING: Iran's state TV says it is being attacked by Israel. pic.twitter.com/1wKC9BgWD5