Todos los autobuses de EMT y Bicimad serán gratis en enero de 2026

Vuelve el transporte público gratuito a Madrid. El Ayuntamiento ha aprobado un nuevo período de gratuidad en todos los sistemas de su titularidad, EMT de Madrid y Bicimad, para facilitar la movilidad sostenible y un acceso equitativo en plena vuelta al cole.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Por este motivo, la EMT de Madrid y las bicicletas públicas de Bicimad serán completamente gratuitas durante dos días consecutivos en enero de 2026: el 8 y 9. Se busca así fomentar el uso del transporte público y aliviar las cargas económicas de los ciudadanos.
Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid estarán disponibles sin coste desde las 00:00 horas del jueves 8 hasta las 23:59 horas del viernes 9 de enero, excepto la línea Exprés Aeropuerto. Los usuarios tan solo necesitarán validar el título de transporte habitual o solicitar un billete sencillo gratuito al conductor.
En el caso de Bicimad, que ya se suma también a esta jornada de gratuidad, ofrecerá viajes de hasta 30 minutos sin coste en sus bicicletas eléctricas públicas. Tan solo habrá que instalar la app de Bicimad y solicitar los desanclajes sin coste para el usuario.
Promoción de la movilidad sostenible
La gratuidad en el transporte público de Madrid se ha repetido ya en más de 70 ocasiones y se ha consolidado como una estrategia para la promoción de la movilidad sostenible en la vuelta a la rutina tras los períodos festivos.
La medida se produce tras períodos vacacionales como la Semana Santa, verano o Navidades, cuando miles de ciudadanos regresan a sus trabajos, centros educativos y actividades cotidianas tras las fiestas navideñas. Esta medida también supone un alivio a la carga económica de los ciudadanos e incentiva alternativas sostenibles de transporte.