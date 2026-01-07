Todos los autobuses de EMT y Bicimad serán gratis en enero de 2026

Vuelve el transporte público gratuito a Madrid. El Ayuntamiento ha aprobado un nuevo período de gratuidad en todos los sistemas de su titularidad, EMT de Madrid y Bicimad, para facilitar la movilidad sostenible y un acceso equitativo en plena vuelta al cole.

Por este motivo, la EMT de Madrid y las bicicletas públicas de Bicimad serán completamente gratuitas durante dos días consecutivos en enero de 2026: el 8 y 9. Se busca así fomentar el uso del transporte público y aliviar las cargas económicas de los ciudadanos.

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid estarán disponibles sin coste desde las 00:00 horas del jueves 8 hasta las 23:59 horas del viernes 9 de enero, excepto la línea Exprés Aeropuerto. Los usuarios tan solo necesitarán validar el título de transporte habitual o solicitar un billete sencillo gratuito al conductor.

El Ayuntamiento vuelve a aprobar la gratuidad de EMT de Madrid y Bicimad Ayto

En el caso de Bicimad, que ya se suma también a esta jornada de gratuidad, ofrecerá viajes de hasta 30 minutos sin coste en sus bicicletas eléctricas públicas. Tan solo habrá que instalar la app de Bicimad y solicitar los desanclajes sin coste para el usuario.

Promoción de la movilidad sostenible

La gratuidad en el transporte público de Madrid se ha repetido ya en más de 70 ocasiones y se ha consolidado como una estrategia para la promoción de la movilidad sostenible en la vuelta a la rutina tras los períodos festivos.

La medida se produce tras períodos vacacionales como la Semana Santa, verano o Navidades, cuando miles de ciudadanos regresan a sus trabajos, centros educativos y actividades cotidianas tras las fiestas navideñas. Esta medida también supone un alivio a la carga económica de los ciudadanos e incentiva alternativas sostenibles de transporte.