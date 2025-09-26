Asesinan brutalmente a tiros a la modelo Mia Molina a los 24 años

Brutal asesinato. La modelo Mia Molina, conocida por su premio 'Top Model USA', ha muerto en un tiroteo masivo en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas, EEUU). Los disparos le sorprendieron en la furgoneta en la que se desplazaba en ese momento. Junto a ella, también se ha encontrado a otra víctima, una mujer de 27 años, que también se encontraba en el lugar donde se produjo el intercambio de disparos.

Los hechos se produjeron el pasado miércoles, 24 de septiembre, en la intersección entre Montana Avenue y Raynor Street, en la ciudad norteamericana que hace frontera con México. Un violento suceso que ha arrancado la vida a dos jóvenes de muy corta edad.

"Con gran pesar informamos del fallecimiento de Mia Molina, nuestra primera Top Model USA. Estamos profundamente entristecidos por la noticia y pedimos oraciones por la familia. Sabemos que estuvo involucrada en el tiroteo de hoy y no tenemos más detalles, pero entendemos que hay una investigación en curso. Pedimos respetuosamente que se respete este momento difícil. Vuela alto, mi hermosa ángel Mia", ha escrito en redes sociales la organización El Paso Fashion Week.

Mia Molina era muy conocida en el mundo del modelaje por haberse erigido en la ganadora indiscutible de 'Top Model USA 2022'. Además, a lo largo de su carrera, también había optado por fundar una ONG que tenía como objetivo promocionar la adopción de perros.

Bajo investigación

El brutal asesinato de Mia Molina se encuentra en estos momentos bajo investigación. El Departamento de Policía de El Paso ha iniciado una serie de trabajos para responder a todas las cuestiones abiertas por este terrible suceso. Por el momento, no se ha identificado a los autores de los disparos y no se han realizado detenciones.

Además, se mantiene abierta una de las grandes incógnitas del suceso, que podría ser clave para determinar si el crimen tuvo algún móvil o si simplemente estuvo vinculado a un accidente. Se trata de la relación entre atacantes y víctimas, que por el momento se mantiene como una auténtica incógnita.