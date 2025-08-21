Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

María Cristina Bernabé recibe mensajes de odio por su tatuaje en la rodilla y asegura que el problema no es el tatuaje.

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez
María Cristina graduada Foto: X: @muchapaya
Andrea Torrente

Andrea Torrente

21 Agosto 2025 14:01 (hace 8 horas)

María Cristina Bernabé, una joven alicantina de 32 años, destaca por acumular 40 matrículas de honor en la carrera de Educación Social y en el máster de Evaluación y Calidad en Educación. Ahora, una nueva polémica ha hecho que la estudiante sea conocida, un tatuaje que lleva en la rodilla, concretamente en la izquierda, con el nombre del presidente Pedro Sánchez.

Vídeos Los Replicantes

Palabras de María Cristina

En el programa de 'Tardear', la alicantina afirmó: "Se le está dando mucha importancia a un tatuaje que llevo entre 50 que puedo llevar en mi cuerpo. Llevo la 'Medusa' de Caravaggio y no voy petrificando a la gente, por ejemplo. Y llevo a Britney Spears tatuada".

La presentadora le preguntó el por qué y María Crístina aclara que no es por amor, sino por un gesto reivindicativo después de las elecciones del 23J, sus palabras fueron: "Estaba en auge la extrema derecha. Entre las dos candidaturas que había, decidí tatuármelo. Me pareció icónico, generacional, un guiño, divertido... pero no tiene mucho mas allá. No estoy enamorada de él".

Tatuaje Pedro Sánchez
Tatuaje Pedro Sánchez X: @muchapaya

La alicantina tiene más de 30 tatuajes en su cuerpo y no tiene inconvenientes en grabarse con tinta la piel aquello que le gusta o defiende. Explica que los mensajes de odio no vienen a partir del tatuaje, sino que cuando se mostraba orgullosa de sus notas también recibía este tipo de mensajes.

"Al final, quiero matizar que el odio que he recibido no es por el tatuaje. El primer odio que recibí fue publicar mis notas y decir guapa y lista. En el momento que una mujer presume de sus éxitos comienza el odio. Me hipersexualizan constantemente y desprestigian mi carrera" decía María Cristina en la entrevista.

Son muchos los mensajes que aparecen tras mostrar el tatuaje de Pedro Sánchez en sus redes sociales. Algunas de estas respuestas son: "Tampoco vamos a descubrir ahora que hay gente sin cerebro", "Ya cualquiera es influencer" o "Pues las 40 matrículas de honor no le han servido para nada". Lo realmente interesante sería saber si el problema es ideológico o va más allá.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Un niño se hace millonario en plena excursión al Cráter de Diamantes: pieza de 7 quilates
  8. Anulada la sentencia que ordenó descolgar la bandera LGTBI a Más Madrid en el Ayuntamiento
  9. Estos son los colores de ropa que atraen más a los mosquitos, según un estudio
  10. La brutal respuesta a Ayuso en TikTok por cómo habla de País Vasco: "¿Quién es el cateto?"
Artículos relacionados
Muere el influencer Ricardo Godoi tras una anestesia para hacerse un tatuaje

Muere el influencer Ricardo Godoi tras una anestesia para hacerse un tatuaje

Los tatuajes que te impiden ser Guardia Civil o Policía Nacional: así afecta la nueva ley

Los tatuajes que te impiden ser Guardia Civil o Policía Nacional: así afecta la nueva ley

Tatuaje de pecas en la cara, la nueva tendencia en belleza: ¿es seguro?

Tatuaje de pecas en la cara, la nueva tendencia en belleza: ¿es seguro?

Se tatúa "Messi D10S" en la cara y se arrepiente en tres semanas: "No soy un ejemplo para la sociedad"

Se tatúa "Messi D10S" en la cara y se arrepiente en tres semanas: "No soy un ejemplo para la sociedad"

Contenidos que te pueden interesar
Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

Muere Frank Caprio: era conocido el 'juez más amable del mundo'

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

¿Me puede obligar un negocio a pagar con tarjeta si solo tengo efectivo?

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Cuáles son los supermercados que más crecen en España: abren tiendas por todo el país

Tensión Venezuela y EEUU: por qué Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos

Tensión Venezuela y EEUU: por qué Nicolás Maduro despliega 4,5 millones de milicianos

La AEMET activa las alarmas: de una ola de calor a una futura DANA

La AEMET activa las alarmas: de una ola de calor a una futura DANA

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida

El CGPJ investiga también al juez Peinado por archivar una causa que afectaba a Almeida