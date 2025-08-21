Arden las redes: una educadora social se tatúa el nombre de Pedro Sánchez

María Cristina Bernabé, una joven alicantina de 32 años, destaca por acumular 40 matrículas de honor en la carrera de Educación Social y en el máster de Evaluación y Calidad en Educación. Ahora, una nueva polémica ha hecho que la estudiante sea conocida, un tatuaje que lleva en la rodilla, concretamente en la izquierda, con el nombre del presidente Pedro Sánchez.

Palabras de María Cristina

En el programa de 'Tardear', la alicantina afirmó: "Se le está dando mucha importancia a un tatuaje que llevo entre 50 que puedo llevar en mi cuerpo. Llevo la 'Medusa' de Caravaggio y no voy petrificando a la gente, por ejemplo. Y llevo a Britney Spears tatuada".

La presentadora le preguntó el por qué y María Crístina aclara que no es por amor, sino por un gesto reivindicativo después de las elecciones del 23J, sus palabras fueron: "Estaba en auge la extrema derecha. Entre las dos candidaturas que había, decidí tatuármelo. Me pareció icónico, generacional, un guiño, divertido... pero no tiene mucho mas allá. No estoy enamorada de él".

Tatuaje Pedro Sánchez X: @muchapaya

La alicantina tiene más de 30 tatuajes en su cuerpo y no tiene inconvenientes en grabarse con tinta la piel aquello que le gusta o defiende. Explica que los mensajes de odio no vienen a partir del tatuaje, sino que cuando se mostraba orgullosa de sus notas también recibía este tipo de mensajes.

"Al final, quiero matizar que el odio que he recibido no es por el tatuaje. El primer odio que recibí fue publicar mis notas y decir guapa y lista. En el momento que una mujer presume de sus éxitos comienza el odio. Me hipersexualizan constantemente y desprestigian mi carrera" decía María Cristina en la entrevista.

Son muchos los mensajes que aparecen tras mostrar el tatuaje de Pedro Sánchez en sus redes sociales. Algunas de estas respuestas son: "Tampoco vamos a descubrir ahora que hay gente sin cerebro", "Ya cualquiera es influencer" o "Pues las 40 matrículas de honor no le han servido para nada". Lo realmente interesante sería saber si el problema es ideológico o va más allá.