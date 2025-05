Andrés Calamaro planta a su público en Colombia: abuchearon su discurso por los toros

El cantante argentino Andrés Calamaro está de gira por Colombia, recorriendo varias localidades del país como Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales, Bogotá y Barranquilla, en el marco de su gira 'Agenda 1999', que ha terminado con polémica.

Los hechos han ocurrido durante un concierto en Cali, cuando interpretaba la canción 'Flaca' y realizó un gesto que simulaba un movimiento de toreo con su chaqueta roja. Esta interpretación terminó con algunos abucheos, momento en el que el cantante arroja la chaqueta al suelo y, después, deja el micrófono mientras la tensión se mantiene en el escenario.

"A todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo", lanza entonces el cantante, que critica que los políticos "votaron para eso: dejarlos en la calle". Se refiere a la aprobación del proyecto de ley 219 de 2023, que prohíbe todas las prácticas relacionadas con la tauromaquia desde 2028.

"Cancelados"

El cantante no se vio muy contento con el rechazo que el público le estaba mostrando en ese momento, por lo que no dudó en acercarse entonces al micrófono y lanzar lo siguiente a sus propios seguidores: "Lo siento, están cancelados y bloqueados, hasta nunca". En ese momento abandonó por completo la escena, mientras sus músicos seguían tocando sin saber muy bien cómo actuar.

En un momento de la grabación se puede apreciar cómo Calamaro habla con su equipo, que le reclama regresar a seguir con su trabajo, a lo que se niega. En todo caso, finalmente, el intérprete argentino vuelve y sigue con el recital, aunque se siguieron escuchando algunos abucheos durante al actuación.

Pitan a Calamaro por torear de salón en Cali y hace lo que corresponde, irse sin despedirse. pic.twitter.com/ZWcYsmacPv — Tauroctonía (@jfedericorp) May 18, 2025

Un día después de la polémica, Calamaro se manifestó en su perfil de Instagram para ofrecer su versión sobre todo lo ocurrido: "No sé si los aficionados son mayoría en Colombia, pero tampoco la literatura es mayoritaria y de momento no se queman libros y la biblioteca sigue abierta. Los cines claudicaron frente a las plataformas y la internet, y no es algo que haya que celebrar. Curiosamente, los aficionados somos decentes y educados padres de familia que jamás maltratamos animales, pero los animalistas no saben hacer otra cosa que insultar y desear sangrientas consecuencias para quienes elegimos libremente qué hacer con nuestro tiempo".

A su juicio, los detractores de la tauromaquia tienen "como único razonamiento insultar" y ha abundado: "Cali jamás votó ni fue al referendo para cerrar la plaza, esto ocurre con la complicidad de la ignorancia adolescente de una minoría y luego son movidas políticas para tejer alianzas y sumar una mayoría. Colombia es taurina como es musical, es tradicional, cultura, trabajo y libertad. Eso no va a cambiar".

Andrés Calamaro lanzó un alegato contra la prohibición de los toros en Colombia CC

Algunos seguidores han mostrado su rechazo a todo lo sucedido. Entre los comentarios que ha recibido en redes sociales, son algunos fans que le critican introducir comentarios sobre los toros cuando la mayoría había pagado una entrada para escuchar simplemente su música.

No es la primera polémica de Andrés Calamaro en Colombia. En 2023 protagonizó una disputa en un concierto en Colombia cuando empezó a cargar con contundencia contra los gobiernos de izquierdas en Bogotá: "No entienden nada y la comida de coco es inédita y brutal, ingeniería social lo llaman, agenda 2030... Suprimen el pensamiento libre y la vieja tolerancia consiste en intolerancia colaboracionista... Acusan de drogados a los limpios, de cornudos a los mujeriegos, de hablar raro a los que hablamos bien y distinguido", afirmaba entonces.