Alerta sanitaria: retiran estos preservativos Durex por falsificación

Alerta sanitaria por la venta de preservativos falsificados en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha activado una alerta ante la distribución de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos Durex en un establecimiento comercial de Salamanca.

Los productos falsificados muestran el lote de fabricación 0010471127 y fecha de caducidad de octubre de 2026 de las variedades Mutual Climax y Pleasuremax de la marca Durex. Este lote en realidad se corresponde con otra variedad de preservativos, los Durex Fetherlite de 3 unidades, fabricado en 2011 y con fecha de caducidad 09/2016, según recoge el organismo en una nota de prensa.

Productos Durex falsificados retirados en alerta sanitaria AEMPS

La AEMPS explica que todos los productos falsificados se pueden localizar fácilmente comprobando el número de lote y fecha de caducidad, que se sitúan en la parte inferior del cartonaje.

Los productos falsificados se pueden localizar por número de lote y fecha de caducidad AEMPS

La AEMPS ha explicado que la alerta partió de la empresa Reckitt Benckiser Healthcare SA, distribuidora de la marca Durex en España y con sede social en Granollers (Barcelona). En el aviso, se confirmaba que el lote de los producto falsificados corresponde al producto original de otra variedad caducado hace más de una década.

Se aconseja evitar su uso

La AEMPS recomienda verificar mediante el lote y fecha de caducidad si nos encontramos ante uno de los preservativos Durex falsificados. En ese caso, recomienda evitar su uso bajo cualquier tipo de concepto.

En cuanto a los distribuidores y establecimientos de venta, recomienda comprobar los productos del mismo modo. En el caso de contar con unidades afectadas o sospechosas, insta a contactar con el distribuidor en España del fabricante: Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., en el teléfono 900456467.

En el caso de confirmar que el producto representa una falsificación de preservativos Durex, la AEMPS pide informar por correo electrónico en la dirección [email protected], indicando los datos de la empresa que suministró el producto.