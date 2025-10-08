Alerta sanitaria: retiran este popular medicamento por grave riesgo para la salud

Grave alerta sanitaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada inmediata de varios lotes del medicamento Duloxetina Pensa Pharma 60 miligramos después de hallar impurezas por encima de los límites establecidos.

El producto, destinado a pacientes con depresión, supone un riesgo en algunas variedades puestas en el mercado. Son las cápsulas duras gastrorresistentes EFG del Duloxetina Pensa Pharma, con envases de 28 unidades, lote 230314; así como de 56 unidades, con lote 230198. En ambos casos tienen como fecha de caducidad para el 31 de enero de 2026.

Producto sanitario retirado del mercado por alerta AEMPS

La AEMPS ha clasificado este defecto en el medicamento como de clase 2. Los defectos de calidad en los medicamentos se clasifican en tres clases (1, 2 y 3), siendo la clase 1 la que se corresponde con un posible riesgo más elevado y la clase 3 la de menor riesgo.

El medicamento afectado está fabricado por el laboratorio Towa Pharmaceutical Europe SL y el titular de la comercialización es Towa Pharmaceutical SA. Ambas empresas, vinculadas a este productos, tienen su sede en Martorelles (Barcelona).

Así es el medicamento retirado por la AEMPS

Duloxetina Pensa Pharma es un medicamento que contiene el principio activo duloxetina, con capacidad para aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. Es un producto indicado para el tratamiento de la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada y el dolor neuropático diabético.

A pesar de que la AEMPS indica que este defecto de calidad no supone un riesgo vital para el paciente, sí que puede ser un claro riesgo de salud para los usuarios. Por este motivo, se ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados para su devolución a través de los cauces habituales. Además, se recomienda comprobar en casa si se cuenta con uno de los productos indicados en la alerta sanitaria para proceder a su devolución en cualquier farmacia.