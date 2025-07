Alerta Policía Nacional: cuidado con este gesto en redes que puede salirte muy caro

Alerta de la Policía Nacional ante una práctica muy extendida en verano y que puede suponer un fuerte disgusto para el conjunto de los usuarios. Durante esta época es habitual que nuestros perfiles se llenen de fotos de todo tipo relacionadas con viajes estivales, aunque hay un gran riesgo.

La Policía Nacional ha advertido durante los últimos años del importante peligro que supone compartir material sobre las vacaciones que pueda parecer inofensivo. Incluyendo cuestiones como los billetes de avión o imágenes sobre el retiro en el momento en que se producen.

La clave es la prudencia, puesto que podemos compartir con miles de seguidores datos que quizás no queremos revelar, como por ejemplo a dónde te vas, por cuánto tiempo y cuántos días estarás fuera de tu casa. Y en los que, por tanto, tu vivienda quedará completamente vacía.

Como explica la Policía Nacional, que recuerda en la red social TikTok el riesgo de estas publicaciones, lanzar publicaciones de este estilo en un mundo hiperconectado equivale prácticamente a colgar de la puerta un cartel en el que indicar: "No hay nadie en mi casa, pasa cuando quieras".

Los riesgos de esta práctica

La consolidación de las redes sociales puede suponer una tentación para compartir, sobre todo, aquellos momentos en los que somos felices. Pero este gesto puede terminar en un gran disgusto si no controlamos del todo quién accede a nuestras publicaciones.

Uno de los riesgos más relevantes en verano es el robo en viviendas vacías. Los delincuentes utilizan cada vez más la información de las víctimas en redes sociales para seleccionar sus objetivos. Cuestiones como las fotografías del aeropuerto o mostrarse en destinos alejados da pistas sobre una casa vacía.

La Policía Nacional señala que los ladrones no necesitan en muchas ocasiones mayor esfuerzo para perpetrar los robos. Solo precisan de elegir el momento perfecto en el que saben que no habrá nadie en casa y, entonces, ejecutar el crimen.

Por este motivo, la cuestión no es dejar de compartir contenido en redes sociales, sino de tomar precauciones. Por ejemplo, evitando dar fechas concretas sobre el viaje, no publicar nada en el momento sino esperar a la vuelta a casa, así como no compartir la ubicación del lugar en el que te alojas o vas de excursión. Estos consejos pueden ser determinantes para evitar que las vacaciones acaben tornándose en una pesadilla.