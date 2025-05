La alerta de Jack Ma, el hombre más rico de China: "Viene la Tercera Guerra Mundial"

Los pronósticos sobre el escenario hacia el que se dirige el planeta no son del todo optimistas. El surgimiento continuo de conflictos, con las guerras de Rusia y Ucrania o Israel y Hamás, se unen a un incremento de tensiones históricas, como las recientes entre India y Pakistán, que surgen en lo que aparenta un nuevo telón de acero entre potencias.

En este escenario, el fundador de Alibaba y hombre más rico de China, Jack Ma, lleva lanzando serias advertencias desde hace tiempo sobre el escenario al que se está abocando el mundo. Y para ello, además, emplea referencias históricas sobre todo el desarrollo de los acontecimientos en el pasado para establecer paralelismos con la actualidad.

Muchos expertos están alertando en estos momentos sobre las implicaciones de la irrupción de la inteligencia artificial y su evolución. No solo por sus capacidades, sino por cómo podría llegar a ser empleada por algunos gobiernos y también ciudadanos. Comentarios que llegan precisamente cuando se está produciendo un desarrollo desigual entre potencias, pero también automatización de puestos de trabajo.

El riesgo de un estallido social ante la irrupción de la IA

El temor a un desarrollo demasiado rápido, excesivo o sin planificación de la inteligencia artificial, pero especialmente sus repercusiones sobre el tejido laboral, han despertado temores. Entre ellos, el fundador de Alibaba y hombre más rico de China, Jack Ma, que alertó en una entrevista con CNBC ante la celebración de la conferencia Gateway 2017 de todo lo que supondría esta nueva disrupción tecnológica.

Jack Ma establecía paralelismos con la historia para alertar sobre el escenario que se avecinaba CC

Ma explicaba por entonces que los avances tecnológicos ya provocaron conflictos en el pasado y, en especial, abrió un paralelismo de gran relevancia: "La primera revolución tecnológica provocó la Primera Guerra Mundial. La segunda revolución tecnológica provocó la Segunda Guerra Mundial. Esta es la tercera revolución tecnológica", alertaba por entonces Ma en su entrevista.

A su juicio, las empresas tecnológicas no tienen en cuenta las revueltas sociales que pueden provocar la automatización de tareas en detrimento de la mano de obra humana cuando evoluciona su tecnología: "No creo que debamos crear máquinas que actúen como humanos. Debemos asegurarnos de que la máquina pueda hacer cosas que los seres humanos no pueden hacer", reflexionaba.

El panorama que muchas veces se ha planteado sobre la IA como el fin de la era del trabajo podría ser peligroso. La destrucción de puestos de trabajo por automatización podría conllevar un estallido de la tensión social y una respuesta que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial: "La tercera revolución tecnológica puede provocar la Tercera Guerra Mundial", enfatizaba.

Junto con un paradigma de fuerte afectación en el empleo, Jack Ma también opinaba sobre las consecuencias que podría acarrear un patrón en los intercambios comerciales, que podría ser una advertencia de que podría ser tarde para una respuesta efectiva: "La guerra empieza cuando se acaba el comercio".

De este modo, Jack Ma fue uno de los primeros en elevar la voz de alarma sobre las consecuencias que podría traer al mundo un desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial, sin tener en cuenta todos los escenarios o cómo gestionar la respuesta efectiva. Por este motivo, llamaba a tener en cuenta la historia para gestionar un avance tecnológico de tal relevancia.