Alerta por gripe aviar en Madrid: detectado un foco en pleno centro de la capital

Alerta por gripe aviar en pleno Madrid. El Gobierno regional ha incluido al término municipal de la capital en el listado de zonas con medidas especiales contra la enfermerdad después de haber detectado un foco en el parque del Retiro, en un pavo real.

El nuevo foco en aves silvestres se ha confirmado tras un estudio específico y se suma a otros detectados recientemente en Alcobendas (septiembre) y Móstoles, Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada, que han sido localizados en octubre. Además, la Comunidad de Madrid ha tenido también constancia de un foco en una explotación avícola de Valdemoro y otros dos en aves cautivas en Torrejón de Velasco y Ciempozuelos, según refleja el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Las autoridades extreman las precauciones tras detectar un foco de gripe aviar en pleno parque de El Retiro Pexels

Como medida de precaución y siguiendo el protocolo aplicado en otras ocasiones, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha adoptado varias medidas específicas de protección para evitar la propagación de la gripe aviar.

Medidas de protección

De este modo, el Gobierno regional ha adoptado una serie de medidas de precaución que incluyen prohibir la utilización de ciertas especies de pájaros (clase anseroiformes y charadriiformes) como reclamo de caza, así como la cría de patos y gansos con otras aves de corral y la cría de aves de corral al aire libre. Además, se prohíbe el suministro de agua a aves de corral procedentes de depósitos de agua donde puedan acceder aves silvestres.

Entre las medidas, también se extreman las precauciones de bioseguridad en las explotaciones de cría de aves de corral de cualquier tipo. En el conjunto de la región se prohíbe la presencia de aves de corral o cautivas en centros de concentración de animales, para poner coto a la expansión de un virus altamente contagioso.

La gripe aviar (H5N1) es una enfermedad producida por varios subtipos de virus de la influenza, que se pueden clasificar, según la gravedad de la enfermedad en aves de corral, en influenza aviar de baja patogenicidad (enfermedad leve) o influenza aviar de alta patogenicidad.

En los casos recientes se ha detectado el segundo tipo de la enfermedad, con carácter sistémico y extremadamente contagiosa, con una elevada mortalidad en tan solo 24 horas en explotaciones avícolas comerciales. Por el momento, no ha evidencias de que el subtipo H5N1 tenga capacidad zoonósica significativa, por lo que su capacidad de transmitirse a humanos sigue siendo por el momento reducida.