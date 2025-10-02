Los Replicantes
Alerta por gripe aviar en Madrid: detectan un foco con 450.000 gallinas en Valdemoro

La Comunidad de Madrid ya ha activado el protocolo de emergencia para evitar la proliferación descontrolada de casos.

Explotación avícola Foto: Pexels
Adrián Parrondo

02 Octubre 2025 12:05 (hace 10 horas)

Nueva alerta por la expansión de la gripe aviar en Madrid. El Gobierno regional ha activado un protocolo preventivo después de haber detectado un foco en una explotación de Valdemoro, en el que se han visto afectadas 450.000 gallinas repartidas en cinco naves, cuatro en jaula y una en suelo.

Por este motivo, la consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha adoptado varias medidas, incluida la inmovilización de toda la explotación y la toma de muestras enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los análisis han determinado que forman parte de la conocida gripe aviar, de alta contagiosidad, en el subtipo H5N1.

La Comunidad de Madrid ha adoptado nuevas precauciones para evitar la proliferación de la gripe aviar en la región Pexels

En todo caso, la Comunidad de Madrid ha indicado que el subtipo H5N1 de la gripe aviar es una zoonosis que se transmite a humanos en casos muy excepcionales y que no puede adquirirse a través de la carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados.

Un protocolo de alerta

Ante el potencial riesgo que, en todo caso, representa este brote, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid ha activado el protocolo de actuación, que establece zonas de protección en tres kilómetros a la redonda, así como de vigilancia en 10 kilómetros a la redonda.

Además, se ha comunicado a la Dirección General de Salud Pública, al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), a los alcaldes de municipios incluidos en zonas de protección y vigilancia, así como al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Como medida de precaución, la Dirección General de Salud Pública procederá a la detección precoz de una posible infección por el virus de la gripe aviar en los trabajadores expuestos, incluyendo un seguimiento de síntomas compatibles con el síndrome gripal y un cribado mediante prueba PCR.

La Dirección General de Salud Pública recuerda que el cuadro clínico de la gripe aviar es similar a un síndrome gripal. Incluye congestión nasal, malestar general, mialgias, fiebre, tos, y dolor de garganta, entre otros síntomas. En todo caso, el riesgo de sufrir la enfermedad tras una exposición laboral es bajo.

En todo caso, se recomienda a todos los trabajadores de explotaciones avícolas y porcinas la vacunación ante la gripe estacional cada temporada. La Dirección de Salud Pública ha transmitido esta recomendación a todos los trabajadores de explotaciones en la región para proteger a estos empleados.

